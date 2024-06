Veja os carros dos craques da Copa América 2024

Na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, todas atenções do continente estarão voltadas à 48ª edição da Copa América. O torneio quadrienal organizado pela Conmebol reúne os principais craques do futebol continental e engloba muitas paixões para além do esporte. Pensando nisso, a reportagem do ‘Jogada 10’ trouxe curiosidades sobre outro fascínio dos maiores astros da competição: carros de luxo.

Lionel Messi

Atual campeão do mundo e maior nome do futebol na atualidade, Lionel Messi também assume protagonismo quando o assunto é carro. O craque argentino se tornou assunto na mídia americana ao circular por Miami em um Cadillac Escalade – um dos SUVs mais luxuosos da montadora local. O modelo V-SERIES, por exemplo, custa US$ 150 mil (cerca R$ 811 mil, na cotação atual).

Sabe-se que o modelo de Messi dispõe motor 6.2 V8, 426 cv de potência e é equipado com sistema Super Cruise – que usa informações de câmeras, dados de GPS e sensores LiDAR para permitir direção com mãos livres e, em alguns casos, mudanças automáticas de faixa. Além disso, o vínculo detém câmbio automático de oito marchas e é extremamente espaçoso: 5,18 metros de comprimento.

Vale pontuar, porém, que Lionel Messi possui uma coleção de carros que vão desde vários Audis a um raríssimo Pagani Zonda – estimado em R$ 22 milhões. O automóvel mais caro do acervo, no entanto, é um Ferrarri 335 S Spider Scaglietti. De acordo com o ‘O Globo’, o veículo custou R$ 176,5 milhões ao bolso do argentino – que, inclusive, disputou a compra com Cristiano Ronaldo à época.

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior chega à Copa América como referência da única seleção pentacampeã do mundo. E apesar de jovem, o atacante coleciona carros de luxo em sua garagem desde 2019. O modelo mais comum no acervo do brasileiro é o Audi, visto que a empresa é uma das patrocinadores do Real Madrid e, portanto, é comum que os craques sejam presenteados com unidades.

Alguns modelos na garagem do atleta são: Audi Q8 50 TDI Quattro Tiptronic; Audi A7 50 TDI (considerado um dos mais bonitos da categoria); Audi e-tron Sportback 55 elétrico e BMW. O primeiro, por exemplo, chegou à garagem de Vinícius Júnior antes mesmo dele ter habilitação para dirigir, em 2019.

Em agosto do ano passado, Vini Júnior se tornou notícia na mídia espanhola ao se apresentar no CT do Real Madrid com uma Lamborghini Urus Performante – SUV premium esportivo que custa R$ 4 milhões no Brasil. O carro possui motor V8 de 4.0 litros e atinge a velocidade máxima de 306 km/h.

Luis Suaréz

O craque uruguaio fez história recente no Brasil, com 29 gols e 17 assistências em 54 jogos pelo Grêmio. A passagem por Porto Alegre, no entanto, também ficou marcada pela ostentação no estilo de vida do atleta antes de transferir-se ao Inter Miami.

Suaréz usou um modelo BMW X6 xDrive40i M Sport, na cor Manhattan, uma espécie de marrom metalizado, durante sua passagem pelo Brasil. O carro entrega 381 cv de potência e 52 kgfm de torque, enquanto a versão M Competition ostenta o motor 4.4 V8 biturbo. O veículo, contudo, acabou vendido por R$ 719.950 após a mudança para Miami.

O atacante, no entanto, revelou uma vez que um dos carros favoritos de sua coleção é a Lamborghini Murciélago SV – avaliada à época em cerca de 400 mil euros. O modelo fez parte de uma edição limitada e, portanto, foram produzidas apenas 350 unidades.

Rodrygo

O craque brasileiro recebeu, em maio deste ano, um veículo da BMW como parte dos benefícios do patrocínio com a empresa. Rodrygo escolheu o modelo XM – o mais caro da coleção oferecida aos jogadores. Sua primeira aparição com o automóvel chamou atenção e ganhou destaque na mídia esportiva.

O BMW XM 2023 é um dos exemplos de luxo automotivo da atualidade e inclui grades renais marcantes no design exterior, além de uma linha de teto inclinada. O SUV híbrido plug-in integra um potente motor V8 biturbo de 4,4 litros e um motor elétrico, com potência total de 750 cavalos.

Além disso, o BMW XM é equipado com sistemas de assistência de última geração para auxiliar o motorista. Ou seja, aumenta a segurança e o conforto durante a utilização. Na parte traseira, o automóvel conta com um exclusivo ‘M Lounge’, que oferece um conforto superior com materiais de alta qualidade.

