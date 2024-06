Flamengo não renovará contrato com patrocinadora. Confira!

Camisa do Flamengo com a TIM nos números - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A terça-feira (18) está sendo de decisões importantes de marketing do Flamengo. Afinal, se por um lado o clube renovou o contrato com a Assist Card, por outro chega ao fim a parceria com a TIM. O Jogada10 apurou que as partes não renovarão a parceira, que perdura há cerca de 15 anos.

No último contrato entre Flamengo e TIM, assinado em 2023, foi decidido que a empresa pagaria cerca de R$ 7 milhões para estampar o seu nome no número da camisa rubro-negra.

Anteriormente, a empresa de telefonia já havia interrompido as parcerias com Botafogo, Fluminense e Vasco.

Confira os patrocínios e valores do uniforme do Flamengo

– [master] Pixbet: R$ 105 milhões/ano

– [fornecedora] Adidas: R$ 69 milhões/ano

– [omoplata] BRB: R$ 25,5 milhões/ano

– [costas] Mercado Livre: R$ 21,5 milhões/ano

– [manga] Kwai: R$ 10 milhões

– [short] ABC: R$ 7,1 milhões

– [barra traseira] Assist Card: R$ 8,5 milhões

– [meião] Zé Delivery: R$ 6,8 milhões/2024

