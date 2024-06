Marlon Freitas agita vestiário em pré-jogo do Botafogo: ‘Tenho convicção que vamos ganhar’

Marlon. Gremio x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Kleber Andrade. 16 de Junho de 2024, Cariacica, ES, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

No último domingo (16/06), o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 1 no Espirito Santo e retornou para liderança do Brasileirão. Marlon Freitas atuou como titular e protagonizou uma boa atuação. No entanto, uma das principais contribuições do volante aconteceu fora de campo. Afinal, ele pediu pela palavra no vestiário e motivou os jogadores alvinegros no pré-jogo.

Discurso de Marlon Freitas no pré-jogo do Botafogo

“Bora, rapaziada. A gente está preparado, velho. Se é campo seco ou campo molhado, não importa. Seja grama alta ou grama baixa, estamos preparados. Afinal, tenho convicção que vamos ganhar o jogo e dar mais um passinho hoje”, disse Marlon Freitas em vídeo divulgado pela Botafogo TV.

“Tem que ser mais do que no jogo passado. Portanto, temos que competir para caramba, seja interno ou no jogo. Precisamos de mais, correr mais que no último jogo, criar mais chance que no último jogo e competir do início ao fim”, completou Marlon Freitas.

O Botafogo agora entra em campo na quarta-feira (19/06), diante do Athletico-PR, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada do Brasileirão. O Glorioso está com um ponto de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado do campeonato.

