Torcedor dorme em estádio da Eurocopa, é esquecido e quase ‘morre de frio’

Um torcedor inglês dormiu durante a vitória da Inglaterra sobre a Sérvia por 1 a 0 na Eurocopa 2024, no último final de semana e acabou esquecido no estádio. Aliás, o torcedor se tornou viral nas redes sociais e foi destaque nos veículos ingleses.

O homem estava dentro da Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, horas após o término da partida. Ele estava com frio porque estava visivelmente se tremendo. Contudo, ele ainda conseguiu mostrar o estádio vazio.

Além disso, o confronto começou às 21h e terminou por volta das 23h. Com isso, o torcedor dormindo profundamente por cerca de cinco horas antes de perceber o abandono. Contudo, quando ele acordou, a temperatura estava em torno de 14 graus.

“Acabei de acordar. São quatro horas da manhã. Estou tremendo [de frio] no campo do Schalke”, afirmou.

Vídeo viral na Eurocopa

O vídeo mostra o estádio, com capacidade para 62.000 pessoas, completamente vazio, sem funcionários à vista. Contudo, os holofotes estavam acesos. A forma como ele passou despercebido pela segurança e como conseguiu sair do local não foi divulgada.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação do torcedor e afirmaram que ele supostamente teria bebido demais. Outros brincaram com o fato de que ele já poderia ficar ali para o próximo jogo.

A partida acabou 1 a 0 para a Inglaterra com gol de Bellingham. Aliás, a Inglaterra enfrentará a Dinamarca na próxima rodada do Grupo C. Já a Sérvia tentará se recuperar contra a Eslovênia. Ambos os jogos serão na próxima quinta-feira (20).

