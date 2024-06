Croácia x Albânia: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Eurocopa 2024. Nesta quarta-feira (19), Croácia e Albânia abrem os trabalhos na competição às 10h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo B. Enquanto os croatas sofreram uma dura derrota por 3 a 0 para a Espanha, os albaneses perderam para a Itália por 2 a 1, de virada, na estreia das seleções nesta edição da Euro. Ou seja, a vitória no Volksparkstadion, em Hamburgo, é fundamental para ambas as equipes.

Como chega a Croácia

Após a derrota surpreendente por 3 a 0 para a Espanha, a Croácia quer virar a chave na Euro e conquistar os três primeiros pontos para não se complicar na fase de grupos. No momento, a equipe é a lanterna da chave e precisa voltar a vencer para seguir como favorita para avançar de fase.

Dessa maneira, o técnico Zlatko Dalic tem a boa notícia do retorno do zagueiro Gvardiol, do Manchester City. Já Pongracic pode ganhar a vaga de Sosa na lateral esquerda, enquanto Brozovic pode deixar o time titular para a entrada de Sucic. Além disso, a principal dúvida fica por conta de Ivan Perisic, que ainda não está 100%.

Como chega a Albânia

Por outro lado, a Albânia, treinada pelo técnico brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians, quer voltar a apresentar o bom futebol que teve em parte do jogo contra a Itália para surpreender os croatas e conquistar uma vitória histórica.

Contudo, Sylvinho tem uma dúvida na equipe para este segundo compromisso na Euro 2024. O atacante Jasir Asani sentiu o tornozelo na partida de estreia e poderá dar lugar a Arber Hoxha. No ataque, Armando Broja, do Chelsea, deverá ser mantido entre os 11 titulares.

Croácia x Albânia

2ª rodada do Grupo B da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Sosa (Pongracic); Modric, Brozovic (Sucic) e Kovacic; Majer, Budimir e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Ramadani; Laci, Bajrami e Hoxha; Broja. Técnico: Sylvinho.

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

