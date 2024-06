São Paulo renova contrato com Sabino até o fim da temporada

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (18) a renovação do contrato do zagueiro Sabino. O compromisso tinha validade somente até esta quinta (20) e foi estendido até o final da temporada.

O jogador chegou ao Tricolor em março, com um contrato de três meses, como experiência. Ele estava livre no mercado após deixar o Sport. Em seguida, terminou no São Paulo o tratamento de uma lesão no pé.

A diretoria e o staff do jogador mantiveram as bases do primeiro contrato, com salário considerado baixo. Além disso, há no acordo gatilhos que permitem que o compromisso seja novamente renovado a partir de janeiro de 2025.

O Tricolor acreditava que ficaria com muitos desfalques do setor defensivo por conta da Copa América. De fato, Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela e desfalcará a equipe do técnico Luís Zubeldía. Todavia, Arboleda, que estava na expectativa de ser lembrado para o Equador, acabou ficando fora do torneio, que será realizado nos Estados Unidos.

Até o momento, Sabino não vem tendo oportunidades no São Paulo. Afinal, o zagueiro jogou apenas uma partida na temporada pelo clube, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá. Na ocasião, entrou no segundo tempo no lugar de Diego Costa. No total, foram aproximadamente 28 minutos em campo.

