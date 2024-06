Após indisciplina no Athletico, Petterson será emprestado para clube português

O Flamengo encaminhou o empréstimo de Petterson ao Estrela Amadora, de Portugal. Afastado do Athletico por conta de indisciplina, o atacante de 20 anos jogará na equipe do futebol português por 12 meses. O contrato, aliás, contém opção de compra de 700 mil euros (cerca de 4 milhões de reais), por 70% dos direitos econômicos do atleta.

No Flamengo, ele tem vínculo até dezembro de 2026, com multa de 100 milhões de euros (de R$ 582 milhões).

A última vez em que Petterson entrou em campo foi no dia 10 de fevereiro. Deste então, o jogador não disputou mais partidas pelo Furacão.

Quanto o técnico Cuca chegou ao clube paranaense, ele buscou a reintegração do jogador ao elenco. No entanto, o treinador foi comunicado que essa foi uma decisão da diretoria.

Sem espaço no Athletico, o Flamengo avisou aos representantes de Petterson que eles poderiam procurar um novo time para o jogador, por empréstimo. Um dos interessados pelo atacante foi o Avaí, que disputa a Série B. O negócio, no entanto, não andou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.