Atacante da Alemanha quebra a mão de torcedor com ‘bolada’; entenda

Um torcedor sofreu uma fratura na mão após ser atingido por uma bola chutada pelo atacante Niclas Füllkrug. Aliás, a bolada aconteceu durante o aquecimento da partida entre Alemanha e Escócia na abertura da Eurocopa, na Allianz Arena, em Munique, que aconteceu no dia 14 de junho.

Kai Flathmann, de 43 anos, foi levado ao hospital e teve que assistir ao jogo pelo celular. Isso porque ele pagou 190 euros (cerca de mil reais) pelo ingresso, mas perdeu a oportunidade de ver a vitória da Alemanha por 5 a 1 ao vivo.

Após saber do incidente, Füllkrug enviou uma camisa oficial da seleção e pediu desculpas ao torcedor.

“Cantei o hino nacional em uma maca e não sabia se ria ou chorava. Tive que abrir mão do sonho de ver o jogo de abertura da Eurocopa, mas não é todo dia que a gente sofre uma fratura por um chute de Füllkrug”, disse Flathmann em entrevista ao jornal alemão Bild.

A Alemanha começou a Eurocopa com o pé direito. Isso porque a equipe venceu a Escócia, por 5 a 1, em partida do Grupo A, em partida disputada na Allianz Arena.

Os gols alemães foram marcados por Florian Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can. Já Rüdiger diminuiu para Escócia. Aliás, a Alemanha enfrentará a Hungria na próxima quarta-feira (19), às 13h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A da Eurocopa.

Alemanha deseja quebrar jejum de 28 anos

A seleção germânica é a maior vencedora da Eurocopa ao lado da Espanha, com três títulos. Contudo, não vence o torneio há 28 anos. Por isso, vai tentar aproveitar o fator casa para quebrar essa indigesta marca.

A competição ainda marca a despedida do meio-campista Toni Kroos dos gramados. Um dos últimos remanescentes do título da Copa do Mundo de 2014 é uma motivação a mais. Inclusive, estreou nesta edição com o pé direito ao vencer a Escócia por uma goleada por 5 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .