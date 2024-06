Portugal vira nos acréscimos e bate República Tcheca em estreia na Euro 2024

Czech Republic's defender #04 Robin Hranac (Rear C) scores a own goal during the UEFA Euro 2024 Group F football match between Portugal and the Czech Republic at the Leipzig Stadium in Leipzig on June 18, 2024. (Photo by Christophe SIMON / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Com emoção até o fim, Portugal venceu a República Tcheca por 2 a 1, de virada, e somou os primeiros pontos na Eurocopa 2024, nesta terça-feira (18), em Leipzig, na estreia das seleções no Grupo F. Mesmo com mais um recorde quebrado por Cristiano Ronaldo, que se tornou o jogador com mais participações em edições de Euro na história, com seis, o jovem Francisco Conceição foi o grande herói do triunfo. Em sua primeira partida em jogos oficiais pela seleção, o jovem aproveitou cruzamento e confirmou a vitória por 2 a 1 nos acréscimos da partida, menos de dois minutos após deixar o banco de reservas. Antes, Hranác, contra, havia balançado a rede para os portugueses. Por outro lado, Provod foi quem abriu o placar para a República Tcheca. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, a Turquia, que venceu a Geórgia por 3 a 1 em um dos melhores jogos da primeira rodada da fase de grupos da Euro, ficou com a liderança isolada do Grupo F pelos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, Portugal é o vice-líder, seguido por República Tcheca e Geórgia, que não saíram do zero.

Maior artilheiro da história da Euro, Cristiano Ronaldo não conseguiu balançar a rede nesta terça-feira, mas fez uma partida com bastante volume de jogo no ataque. Além disso, ao entrar em campo, CR7 se tornou o único a disputar seis edições do torneio.

Outro recorde quebrado na partida entre Portugal e República Tcheca foi do luso-brasileiro Pepe. Com 41 anos de 113 dias, o zagueiro se tornou o jogador de linha mais velho a atuar em uma edição de Eurocopa.

O jogo

Apesar do domínio de Portugal no jogo, a seleção não criou muitas chances claras na partida e forçou muitos cruzamentos para Cristiano Ronaldo. Além disso, a melhor oportunidade na primeira etapa veio dos pés de CR7. O astro recebeu por baixo na área, girou e bateu para uma bela defesa do goleiro Stanek, um dos destaques da primeira etapa. Por outro lado, a República Tcheca aceitou o papel defensivo e segurou o empate até o fim do primeiro tempo.

As seleções voltaram do intervalo sem alterações na equipe e, apesar da pressão dos portugueses, o cenário era o mesmo da primeira etapa. A seleção portuguesa conseguiu trabalhar mais a bola e chegar com mais perigo ao gol adversário. No entanto, a República Tcheca surpreendeu e Provod acertou uma linda finalização de fora da área para inaugurar o placar aos 16 minutos. Com a necessidade de correr atrás do resultado, o técnico Roberto Martínez fez alterações na equipe e Portugal foi para cima. Em jogada aérea, uma infelicidade do sistema defensivo da República Tcheca acabou com gol contra do zagueiro Hranác, aos 23 minutos.

A pressão portuguesa chegou a surtir efeito quando Diogo Jota pegou rebote de CR7 e balançou a rede. No entanto, o camisa 7 estava impedido no lance e o segundo gol português foi anulado pelo VAR. Contudo, as alterações feitas por Roberto Martínez mudaram a história do jogo. Menos de dois minutos após deixar o banco de reservas, Francisco Conceição confirmou a vitória por 2 a 1 nos acréscimos da partida.

Portugal 2×1 República Tcheca

1ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 18/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (Semedo, aos 44′ do 2t), Pepe, Dias, Nuno Mendes (Francisco Conceição, aos 45′ do 2t) e Dalot (Gonçalo Inácio, aos 18′ do 2t); Vitinha (Pedro Neto, aos 44′ do 2t), Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão (Diogo Jota, aos 18′ do 2t); Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

República Tcheca: Stanek; Holes (Chory, aos 47′ do 2t), Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod (Barák, aos 33′ do 2t), Sulc (Sevcík, aos 33′ do 2t), Doudera; Kuchta (Lingr, aos 14′ do 2t) e Schick (Chytil, aos 15′ do 2t). Técnico: Ivan Hasek.

Gols: Provod, aos 16′ do 2t (0-1); Hranác (contra), aos 23′ do 2t (1-1); Francisco Conceição, aos 46′ do 2t (2-1)

Árbitro: Filippo Meli (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Cartões amarelos: Rafael Leão (POR); Schick (TCH)

