Alemanha x Hungria: escalações e onde assistir

A anfitriã Alemanha está de volta à Eurocopa 2024. Nesta quarta-feira (19), a seleção alemã recebe a Hungria às 13h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo A. Após uma goleada histórica na partida de abertura, o time comandado pelo técnico Julian Nagelsmann chega embalado para conquistar a segunda vitória e se tornar a primeira seleção classificada para as oitavas de final.

Como chega a Alemanha

Embalada após uma grande estreia, a Alemanha quer confirmar o favoritismo sobre a Hungria e buscar a vitória em Stuttgart para assegurar a vaga na fase mata-mata da Euro.

A boa notícia é que o técnico Julian Nagelsmann segue sem desfalques no elenco e vai mandar a campo o que tem de melhor. Ou seja, os alemães devem repetir a escalação da estreia.

Como chega a Hungria

Por outro lado, os húngaros querem se recuperar da derrota para a Suíça na partida de estreia e somar ao menos um ponto diante da Alemanha parece ser um bom resultado para a equipe.

No entanto, o técnico Marco Rossi terá problemas para o duro confronto desta quarta-feira. Loic Nego e Callum Styles, com problemas físicos não especificados, estão fora da partida contra a Alemanha, assim como estiveram fora na partida de estreia da seleção. Além disso, é possível que o time tenha alteração na lateral esquerda com a saída de Bendeguz Bolla e a entrada de Attila Fiola na posição.

Alemanha x Hungria

2ª rodada do Grupo A da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Hungria: Gulacsi; Orban, Lang, Szalai; Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Técnico: Marco Rossi.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

