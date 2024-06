Santos x Goiás: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos encara o Goiás nesta quarta-feira (19), às 19h, na Vila Belmiro, pela 11° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Apontado como grande favorito na competição, o Peixe vive uma crise. Afinal, vem de quatro derrotas seguidas, estacionou nos 15 pontos e amarga a sétima colocação na tabela. Ao contrário do Esmeraldino que ocupa a 5ª posição e está atrás do Sport, primeiro clube do G4, apenas pelo critério de desempate.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Santos

Pressionado, a partida contra o Goiás é tratado como uma final na Vila Belmiro. Aliás, um resultado negativo pode custar o emprego de Fábio Carille. Contudo, para a partida, o treinador deve ter o retorno de Guilherme e Julio Furch no time titular. A dupla entrou no embate contra o Operário no segundo tempo e agora devem começar a partida na equipe principal. Assim, com exceção do goleiro João Paulo, fora da temporada, o Alvinegro Praiano deve ter força máxima para o duelo direto na Série B.

Como chega o Goiás

O Goiás faz boa campanha no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, em 10 rodadas disputadas, o clube esmeraldino acumula cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Contudo, para esta partida, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o atacante Thiago Galhardo, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita. Além disso, o atacante Angelo Rodríguez, que saiu machucado na partida contra o Coritiba, também deve ser desfalque.

SANTOS X GOIÁS

Série B-2024 – 11° rodada

Data e horário: 19/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Marcão, Juninho, Dieguinho e Luiz Henrique; Paulo Baya, Welliton Matheus e Breno Herculano. Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE-FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (SC-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.