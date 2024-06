Escócia x Suíça: escalações e onde assistir

Na partida que vai encerrar os duelos desta quarta-feira (19) na Eurocopa 2024, Escócia e Suíça se enfrentam às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela segunda rodada do Grupo A. Além dos escoceses e suíços, Alemanha e Hungria completam a chave.

Como chega a Escócia

A seleção da Escócia tenta se recuperar de uma goleada sofrida por 5 a 1 para a Alemanha, na partida de abertura da Eurocopa 2024. Dessa maneira, somente um resultado positivo nesta quarta-feira pode reacender as esperanças da equipe.

A boa notícia é que o técnico Steve Clarke poderá contar com seus principais jogadores. Isto porque o meia Scott McTominay, do Manchester United, e o defensor Andrew Robertson, do Liverpool, estarão à disposição contra a Suíça.

No entanto, a Escócia terá o desfalque do zagueiro Ryan Porteous, expulso na primeira rodada, contra a Alemanha.

Como chega a Suíça

Por outro lado, a Suíça pode dar um grande passo rumo à classificação para as oitavas de final da Euro. Após a vitória convincente por 3 a 1 sobre a Hungria na primeira rodada.

Além disso, o técnico Murat Yakin poderá contar com peças importantes no elenco, como o goleiro Sommer, do Bayern de Munique, o zagueiro Akanji, do Manchester City, além do meia Granit Xhaka, do Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga.

Escócia x Suíça

2ª rodada do Grupo A da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Escócia: Gunn; Hendry, Tierney e Hanley (McKenna); Ralston, McTominay, Gilmour e Robertson; Christie e McGinn; Shankland. Técnico: Steve Clarke.

Suíça: Sommer; Ricardo Rodríguez, Schär e Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka e Aebischer; Ndoye e Vargas; Duah. Técnico: Murat Yakin.

Onde assistir: SporTV e Globoplay

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.