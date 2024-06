Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos na temporada, Cruzeiro e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto a equipe mineira almeja entrar no G6, o Tricolor de Laranjeiras ocupa a penúltima colocação e só conquistou, até aqui, uma vitória na competição.

Dessa forma, os donos da casa somam 14 pontos, um a menos que São Paulo e Red Bull Bragantino, sexto e sétimo colocados, respectivamente. Os visitantes, por sua vez, não venceram nas seis últimas partidas e só não estão na lanterna, pois tem um saldo melhor que o Vitória – ambos estão com 6 pontos.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (19) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Depois do empate, sem gols, com o Vasco, a Raposa volta a atuar no Mineirão diante de sua torcida. O técnico Fernando Seabra terá um retorno importante, visto que Matheus Pereira volta de suspensão e fortalece a criação da equipe. Matheus Vital, Arthur Gomes e Jhosefer, recuperados de lesão, também estão à disposição do treinador celeste.

Por outro lado, os atacantes Juan Dinenno, lesionado, e Rafael Elias Papagaio, que está sendo negociado com o futebol japonês, estão fora da partida. O substituto seria Rafa Silva, porém ele lesionou a coxa esquerda no jogo do último domingo (16). Nesse sentido, a tendência é que entre o jovem da base Arthur Viana. Aliás, o comandante também não terá Álvaro Barreal, que teve estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz convive com seu pior momento na segunda passagem pelo clube carioca. No revés para o Atlético-GO, foram muitas vaias, xingamentos e gritos de “time sem vergonha”. Assim, o comandante não poderá contar com Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, que estão suspensos, enquanto Samuel Xavier, Marcelo e Manoel não viajaram.

Além disso, Jhon Arias segue com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa América, enquanto Thiago Silva só poderá estrear depois do dia 10 de julho. Por fim, André segue em processo de transição, enquanto Lelê se recupera de uma lesão no joelho direito, Por outro lado, Martinelli volta de suspensão no meio de campo tricolor.

CRUZEIRO X FLUMINENSE

10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Hora: 19/06/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Verón, Robert e Arthur Viana Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Marlon, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Alexsander, Lima e Renato Augusto; John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Matheus Delgado Candaçan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)