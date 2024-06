Presidente do Grêmio afirma que Arena receberá seguro milionário para reparos

Arena do Grêmio continua sem condições de receber jogos - (crédito: Foto: Emanuel Prestes / Arena do Grêmio)

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou que a Arena do clube Tricolor receberá um seguro milionário após ficar 20 dias alagada devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O valor de aproximadamente R$ 70 milhões será destinado à restauração do estádio.

“A Arena vai receber nos próximos dias mais de R$ 70 milhões do seguro. Entendemos que isso é mais que suficiente para arrumar todos os estragos das enchentes e realizar a manutenção necessária. Pedimos diariamente uma previsão, seja otimista ou pessimista, para saber quando voltaremos para casa”, disse o dirigente, após o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio enviou uma equipe para avaliar o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, com a intenção de utilizar o local enquanto sua casa não estiver disponível. A diretoria do Tricolor alega que o planejamento e a falta de previsão dos gestores da Arena têm atrapalhado. A direção do clube solicita uma projeção de retorno, mas ainda não recebeu uma resposta.

Ainda sem sua Arena, Grêmio seguirá atuando no Couto Pereira

Enquanto não obtém uma definição sobre sua casa, o Grêmio segue mandando seus jogos no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Aliás, o clássico GreNal está confirmado para o local, no dia 22 de junho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.