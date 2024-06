Fluminense vence e quebra invencibilidade do Flamengo no Brasileirão Sub-20

Se no profissional a crise está solta, pelas categorias de base o Fluminense pode comemorar. Nesta terça-feira (18/6), o Tricolor venceu o Flamengo, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Luso-Brasileiro. O gol foi marcado pelo meia Arthur no segundo tempo.

O resultado marca a reabilitação dos Moleques de Xerém, na competição, após duas rodadas sem vencer. No lado do Rubro-Negro, a derrota marca a perda de uma invencibilidade, após cinco jogos no torneio nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio. Nos minutos iniciais, foi o Flamengo quem teve a posse da bola, mas com o passar do tempo, o Fluminense conseguiu equilibrar as jogadas ofensivas, apresentando as melhores chances de gol, mas não balançou as redes.

Na volta para a segunda etapa, o panorama começou o mesmo do primeiro tempo. No entanto, o Tricolor, desta vez, converteu o placar. Os mandantes abriram o placar com um golaço, de Arthur, que pegou de primeira e estufou as redes. O Rubro-Negro, sofrendo o revés, se lançou ao ataque, mas não conseguiu empatar a partida.

Na tabela

Com o resultado, o Flamengo fica, com 16 pontos, e está na quarta posição da tabela. Do outro lado, o Fluminense está 12ª posição, com 11 pontos, e segue em busca de reabilitação na competição. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final.

O próximo desafio do Flamengo será contra o Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20, sob o comando de Filipe Luís. Enquanto o Fluminense enfrenta o América-MG, na quinta-feira, às 15h, fora de casa.

