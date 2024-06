Internacional x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians duelam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado tenta se recuperar na competição, após empatar com o São Paulo e perder para o Vitória, nas últimas duas partidas. Mesmo assim, se manteve no meio da tabela e próximo do G-6. Em contrapartida, o Timão busca sua segunda vitória na competição. Para isso, terá que melhorar seu ataque, que está entre os piores da competição até aqui.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como chega o Internacional

Para o duelo contra o Corinthians, Eduardo Coudet não contará com o zagueiro Vitão. Afinal, ele terá que cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida. Assim, Fernando pode ser improvisado, ou Mercado podem ocupar a vaga. Mas o argentino sentiu um incômodo muscular e também não tem presença garantida. Além disso, Rochet, Borré e Valencia estão com suas seleções para a disputa da Copa América e Maurício se recupera de lesão no joelho. Por fim, Alan Patrick ainda trata um estiramento muscular na coxa esquerda e também está fora.

Como chega o Corinthians

Já no Timão, o principal desfalque é Carlos Miguel. Afinal, o goleiro recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo e terá que cumprir suspensão. Além disso, Caetano é outra baixa certa por ter sido expulso no Majestoso. A boa notícia é a volta de Rodrigo Garro na vaga de Igor Coronado, que passa a disputar vaga com Gustavo Mosquito, assim como Gustavo Henrique. A dupla cumpriu suspensão e está de volta. Por fim, Breno Bidon deve assumir o lugar de Gabriel Moscardo no time titular. Fausto Vera, em negociações com o Atlético-MG, está fora.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: 19/6/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

INTERNACIONAL: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Bruno Henrique e Aránguiz; Wanderson, Hyoran e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ-FIFA)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Wagner Reway (ES-FIFA)

