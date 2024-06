Palmeiras x Cuiabá, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (19), Palmeiras e Cuiabá medem forças pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo acontece no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A bola vai rolar a partir das 15h (de Brasília). O confronto marca o encontro de duas equipes que estão bem no torneio. O Verdão é o líder, com 24 pontos. Enquanto isso, o Dourado aparece na nona posição, com 15 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Cuiabá terá a transmissão da TV Palmeiras, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Líder isolado do torneio, o Palmeiras é a grande sensação da competição. Dos nove jogos que disputou, o Verdão levou a melhor em oito oportunidades. Destaque para o centroavante Thalys, artilheiro da competição, com sete gols.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá faz uma campanha surpreendente. O Dourado briga por uma vaga no G8 da competição e, caso volte para casa com um empate, entra na zona de classificação da segunda fase. Apesar de entender a dificuldade do confronto, o time aposta no retrospecto recente de três vitórias nos últimos cinco compromissos.

PALMEIRAS X CUIABÁ

Brasileirão-2024 sub-20 – Décima rodada

Data e horário: 19/6/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André (SP)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

CUIABÁ: Felipe; Pedrinho, Luis Henrique, Renan e Dudu; Marcelo, Jadson, Lucas e Luís Felipe; Dyego e Kauã Cristian. Técnico: Samuel Teram.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

VAR: A definir

