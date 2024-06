John revela inspiração em Jefferson no Botafogo: ‘Ídolo’

Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o goleiro John se inspira em um velho conhecido da torcida alvinegra para ter um bom desempenho dentro de campo. Em entrevista ao “ge”, o jogador afirmou que tem o ex-goleiro Jefferson, ídolo do Glorioso, como uma referência.

“Me inspiro muito no Jefferson. É um ídolo do clube. Espero poder fazer uma trajetória boa aqui dentro também. É um ídolo para mim, junto do Dida, que também foi um grande goleiro. Ele (Jefferson) fez a história dele. Espero dar sequência à mesma história”, afirmou John.

O camisa 12, inclusive, recebeu apoio de Jefferson quando assumiu a titularidade do Botafogo. Os dois trocaram mensagens através de uma rede social.

John foi o goleiro titular do Botafogo em 11 das últimas 12 partidas do clube. Desde então, foram nove vitórias, um empate e uma derrota, com sete gols sofridos. Agora, o próximo passo de John e Botafogo é nesta quarta-feira, às 19h contra o Athletico-PR no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

