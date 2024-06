Volante do Al Saad revela que clube esperava por Abel Ferreira

Nesta terça-feira (18), o volante brasileiro Guilherme, do Al Saad, concedeu entrevista ao MunDU Menezes, da ESPN e falou sobre Abel Ferreira. O treinador, atualmente no Palmeiras, assinou um pré-contrato com o clube do Qatar, porém optou por dar sequência em sua carreira no Brasil.

De acordo com o meio-campista, a expectativa no Al Saad era imensa e todos apostavam suas fichas no português para revolucionar o futebol local.

“Todos vieram para me perguntar (sobre o Abel aqui no Qatar). Falei ‘no Brasil está arrebentando’. Abel iria para o Al Sadd em janeiro e lá falavam que estava tudo certo”, disse Guilherme.

“A diretoria me perguntou como que era, pediu para perguntar para os jogadores (que trabalharam com Abel). Todo mundo elogiou. Eu queria muito o Abel Ferreira. Me falaram que é uma pessoa certa, honesta, que gosta de trabalhar. Um cara super correto e trabalhador”.

“Os caras (no Al Sadd) ficaram chateados com ele, contavam com Abel. A gente estava no meio da temporada, a diretoria contava com ele. Saía na imprensa do Qatar que ele iria para o Al Sadd. O Abel iria ajudar muito a crescer o futebol do Qatar como o Xavi fez”, finalizou.

Vale citar, que o Al Saad entrou com processo na Fifa contra Abel Ferreira. Caso seja condenado, o treinador vai pagar R$ 27 milhões ao clube do exterior. Enquanto isso, ele cumpre acordo com o Verdão até 2025.

