Athletico paga parcela de dívida da reforma da Ligga Arena; veja valores

Ligga Arena, estádio do Athletico Paranaense - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico)

O Athletico pagou nesta terça-feira (18) uma dívida relacionada à reforma da Arena da Baixada, atual Ligga Arena, para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. O clube, aliás, informou que pagou cerca de R$ 67,6 milhões. O pagamento faz parte de um acordo entre o Athletico, a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná.

O clube paranaense quitou integralmente a parcela atual com recursos próprios e depósitos provenientes do contrato de naming rights, conforme mencionado em nota divulgada nas redes sociais.

Todavia, Rubro-Negro já havia pago R$ 50 milhões em julho do ano passado. Ainda restam R$ 68,3 milhões a serem pagos ao longo de 14 anos, com juros de 1,9% ao ano. O custo total da obra é de R$ 590 milhões devido ao perdão de juros e multas aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em outubro de 2022. Caso contrário, o custo seria de R$ 1,2 bilhão.

Confira um trecho da nota publicada pelo Athletico

“O clube quitou integralmente o valor da parcela de R$ 67.662.706,35 utilizando recursos próprios e depósitos provenientes do contrato de naming rights. É relevante ressaltar que o clube não utilizou recursos da comercialização de títulos de potencial construtivo, responsabilidade que cabe ao Município de Curitiba”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .