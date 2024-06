Com gols no segundo tempo, Paysandu e CRB empatam na Curuzu

Em duelo com gols no segundo tempo, Paysandu e CRB empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (18), em Belém, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após uma etapa inicial com poucas oportunidades na Curuzu, os donos da casa abriram o placar com João Vieira em cobrança de pênalti, aos 14 minutos do segundo tempo. Léo Pereira, cinco minutos depois, concluiu contragolpe alagoano para deixar tudo igual.

O resultado mantém as equipes na parte debaixo da tabela e, portanto, com a obrigatoriedade de reabilitação no campeonato. Afinal, o Paysandu ocupa a 15ª posição, com 12 pontos em 11 jogos, enquanto o CRB soma nove pontos, em 17º lugar, mas com apenas nove jogos.

Próximos jogos

Os times voltam a campo no fim de semana. Pela 12ª rodada, o CRB recebe o lanterna Guarani, às 17h, no Rei Pelé. No dia seguinte, o Paysandu visita a Chapecoense na Arena Condá, às 16h.

