Palmeiras corre para fechar duas contratações e reforçar elenco

O Palmeiras corre para fechar com suas duas primeiras contratações para o segundo semestre. O clube tem negociações avançadas com Giay, do San Lorenzo, e Maurício, do Internacional. Contudo, os acordos ainda não estão fechados, restando ajustes e detalhes burocráticos.

Na Argentina, por exemplo, a imprensa já dá como certa a transferência de Giay para o Palmeiras. O Verdão vai desembolsar R$ 40,7 milhões pelo lateral, que também pode atuar no meio de campo. A oferta já está com o clube argentino, que tirou o jogador da última partida por conta das negociações. A tendência é que nessa semana o jogador já prepare sua viagem para o Brasil e assinar com o Alviverde.

No caso de Maurício, o Inter aceitou a oferta de R$ 40,7 milhões do Palmeiras e até tirou o jogador da lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians por conta da negociação. O meia-atacante de 22 anos de idade se empolgou com a oferta alviverde e deve desembarcar em São Paulo nos próximos dias para exames médicos e assinar contrato.

O Verdão se mexe bastante no mercado para repor as peças perdidas nas últimas semanas. Afinal, Endrick está a caminho do Real Madrid, Luis Guilherme fechou com o West Ham e o zagueiro Luan foi para o Tijuana, do México. Além disso, o Palmeiras quase viu Dudu sair para o Cruzeiro. Com as vendas, o clube está com o caixa turbinado para fazer grandes contratações.

Palmeiras em processo de reformulação

Aliás, as chegadas e saídas do Palmeiras faz parte da reformulação feita pelo clube para os próximos anos. Tanto que a presidente do clube, Leila Pereira, prometeu que não vai vender mais nenhum jogador nesta temporada.

“Vendemos o Endrick, vendemos agora o Luis Guilherme, temos negociação avançada do Estêvão (com o Chelsea). Alguns valores são muito relevantes para o Palmeiras. Todos os clubes precisam vender jogadores para reinvestir. A grande maioria dos jogadores teve proposta e eu recusei para não prejudicar a performance esportiva. Não é o Abel que está falando, sou eu. Não tem mais venda esse ano. O Palmeiras precisa contratar”, disse Leila.

