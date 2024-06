São Paulo defende invencibilidade contra o Cuiabá, no MorumBIS

O São Paulo encara o Cuiabá nesta quarta-feira (19), às 20h, no MorumBIS, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de se aproximar dos líderes, o Tricolor leva um retrospecto positivo contra o adversário. Afinal, o clube nunca perdeu para o Dourado, jogando diante de seus torcedores.

Ao todo, o Tricolor Paulista encarou o Dourado no MorumBIS em apenas três ocasiões, muito pelo pouco tempo do adversário na Série A. Contudo, os números impressionam, já que são dois empates e uma única vitória do São Paulo. O triunfo aconteceu em 2022. O Cuiabá chegou a abrir o placar com Jenison, mas Calleri e Nikão viraram para o Soberano.

Já os outros dois confrontos acabaram em empate. Em 2021, as duas equipes ficaram no 2 a 2. O São Paulo marcou com Benítez e Gabriel Sara, enquanto o Cuiabá balançou as redes com Rafael Gava e Elton. O último compromisso aconteceu pelo Brasileirão do ano passado. Com uma igualdade sem gols, os dois times fizeram um jogo morno. Contudo, vale lembrar que o último jogo aconteceu na 35° rodada e os dois clubes já não tinha muitas pretensões no torneio de pontos corridos.

Assim, as duas equipes entram em campo nesta quarta-feira com objetivos distintos. O São Paulo quer manter esta invencibilidade e voltar ao G-4 da competição. Já o Cuiabá busca sua primeira vitória na história no MorumBIS e se afastar de vez da zona de rebaixamento.

