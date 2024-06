Vasco tenta volta a vencer no Brasileirão e reencontra Nenê, agora no Juventude - (crédito: Jogada10)

Depois do empate, sem gols, com o Cruzeiro, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Assim, a equipe carioca reencontrará um velho conhecido, que lhe deu muitas alegrias e tem identificação com a torcida. Trata-se de Nenê, que atualmente defende as cores do Alviverde, mas que nunca escondeu o carinho pela equipe de São Januário.

Nos últimos cinco jogos que enfrentou o Cruz-Maltino, o meio-campista obteve duas vitórias e três empates. Dessa forma, todos os confrontos aconteceram enquanto o jogador defendia as cores do Fluminense. A última vitória vascaína contra o veterano ocorreu em 2019, especificamente no dia 20 de julho.

Na ocasião, o Vasco derrotou o Fluminense, em São Januário, por 2 a 1, às 11h (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Após este confronto, o meio-campista encarou seu ex-clube em mais cinco oportunidades pelo Tricolor de Laranjeiras, sem saber o que é derrota.

“É especial, realmente quando eu vim para cá não pensava que a gente ia poder ter esse confronto até porque eu não ia mais jogar esse ano. O futebol sempre surpreende a gente. Como disse não esperava e na verdade não esperava também que seria um confronto direto. Pela reformulação que teve, eu achei que o Vasco ia brigar um pouco mais lá em cima no começo do campeonato, mas o Brasileiro é muito difícil e ainda está no começo – afirmou Nenê ao portal “ge”.

Identificação com o Cruz-Maltino

De forma oficial, Nenê atuou 199 vezes com a camisa do Vasco. Na contagem do clube, porém, o atleta possui 204 jogos, incluindo amistosos. Deste total, 188 partidas foram como titular.

Em suas duas passagens, Nenê se tornou protagonista e conquistou a torcida da equipe carioca. Com 63 gols marcados, é o segundo maior artilheiro do clube no século XXI, atrás apenas de Romário, que tem 131 gols.

“Com certeza, no Brasil, depois que eu voltei da Europa em 2015, o Vasco é um dos clubes que eu mais me identifiquei. Foi o time que eu fiquei mais tempo, tive momentos muito difíceis e momentos muito bons e pude ficar e ajudar o time as duas vezes que eu me propus a isso de voltar e deixar o time na Série A. Realmente fico muito feliz de ter conquistado essa missão”, afirmou.

“O Juventude realmente virou meu segundo clube do coração, inclusive me sinto muito em casa. Não esperava isso. É uma cidade e um clube que me tratou com muito carinho e respeito desde sempre. Então, por isso que a cada dia eu dou a vida dentro de campo para dar alegria aos torcedores”, concluiu.

