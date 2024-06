Fábio, do Fluminense, desembarca em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro

O Fluminense teve uma ótima notícia na manhã desta quarta-feira (19). Afinal, o goleiro Fábio desembarcou em Belo Horizonte, no Aeroporto de Confins, e está à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Cruzeiro. O confronto acontece no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o arqueiro, se sentiu mal no treino da última terça-feira, o último antes da partida, e não viajou inicialmente com a delegação para realizar exames no Rio de Janeiro. Nesse sentido, os exames não detectaram qualquer problema mais sério, e o atleta viajou para a capital mineira.

Agora, caberá ao comandante tricolor definir se Fábio estará entre os titulares, como de costume, ou se será poupado para a entrada de Felipe Alves. A tendência é que o experiente goleiro reencontre seu ex-clube e seja o titular da posição no Mineirão.

Por outro lado, o Fluminense tem vários desfalques para a partida. Entre eles, Felipe Melo, Ganso e Guga, que estão suspensos, assim como Jhon Arias, que disputará a Copa América pela Colômbia.

Além disso, André segue em transição, enquanto Lelê se recupera de lesão no joelho direito e Thiago Silva só poderá estrear depois do dia 10 de julho. Manoel, Marcelo e Samuel Xavier não viajaram com o grupo.

Por fim, com apenas 6 pontos, o Tricolor ocupa a penúltima colocação e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Depois do revés para o Atlético-GO, no Maracanã, Fernando Diniz passou a conviver com a pressão da torcida, que vaiou e xingou o treinador e o time no último sábado (15).

