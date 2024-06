Copa América 2024: favoritos, premiação, regulamento e sedes

A 48ª edição da Copa América terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira, dia 20 de junho, com a final marcada para 14 de julho. A reportagem do Jogada10 preparou um guia para você ficar por dentro de tudo sobre a competição. Desde os favoritos às informações sobre premiações, além das datas e estádios que receberão os jogos.

A Copa América será realizada, pela segunda vez, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 13 cidades, 14 estádios, 32 jogos e 16 seleções na disputa do torneio – dez equipes sul-americanas e seis da Concacaf, que foram convidadas.

A partida de estreia será entre Argentina, atual campeã do torneio, e Canadá, às 21h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os anfitriões vão a campo no domingo (23) para encarar a Bolívia, às 19h.

Argentina e Brasil despontam como favoritas ao título desta edição de Copa América. A atual campeã é liderada por Lionel Messi, que deve, inclusive, se despedir do torneio nesta edição. Mas além do camisa 10, a Albiceleste ainda conta com destaques como Garnacho, do Manchester United, e Di María, do Benfica. A Canarinho, por sua vez, não contará com Neymar, mas terá Vinícius Júnior como referência. Uruguai, Colômbia e EUA fecham o top-5 entre as equipes mais bem cotadas.

Grupos e regulamento

Conforme mencionado, a Copa América será disputada por 16 seleções no total. A fase de grupos é formada por quatro chaves com quatro equipes em jogos de turno único, com disputas às 19h, 21h e 22h (horário de Brasília).

Os dois melhores classificados de cada grupo – que vão do A ao D – avançam às quartas de final, que serão disputadas entre 4 e 6 de julho. As semifinais estão marcadas para os dias 9 e 10 de julho.

Grupo A: Argentina, Peru, Chile e Canadá

Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica

Premiação Copa América 2024

Esta edição da Copa América deve distribuir um valor recorde de 72 milhões de dólares (cerca de R$ 370 milhões na cotação atual). Isso porque o torneio pode render 16 milhões de dólares adicionais – R$ 87, 4 milhões.

Cada seleção receberá dois milhões de dólares apenas pela participação no torneio. O restante, porém, será pago conforme as classificações finais. Do oitavo ao quinto colocado, a premiação final será de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,8 milhões na cotação atual) – sem contabilizar a bonificação pela participação.

4º colocado: US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões)

3º colocado: US$ 5 milhões (R$ 27 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (R$ 86 milhões)

Sedes e estádios

Serão 13 cidades-sede diferentes no decorrer da competição. Ao todo, 14 estádios receberão jogos do torneio entre seleções.

• Atlanta (abertura): Mercedes-Benz Stadium (72.035)

• Las Vegas: Allegiant Stadium

• Arlington: AT&T Stadium

• Charlotte: Bank of America Stadium

• Kansas City: Children’s Mercy Park

• Orlando: Exploria Stadium

• Kansas City: GEHA Field at Arrowhead Stadium

• Levi’s Stadium, Santa Clara*

• East Rutherford: MetLife Stadium

• Houston: NRG Stadium

• Austin: Q2 Stadium

• Inglewood: SoFi Stadium

• Glendale: State Farm Stadium

• Miami Gardens (final): Hard Rock Stadium

