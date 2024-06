Cantor Wesley Safadão revela que jogará partida do Campeonato Brasileiro

O cantor Wesley Safadão terá uma experiência como jogador profissional ainda este ano. Isso porque o próprio artista revelou o convite e compartilha sua rotina de preparação através das redes sociais. Ele atuará por uma equipe paraibana em um compromisso da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que seja o Treze, pois já apareceu com a camisa do clube.

“Acabei de ser contratado por um time da Paraíba, para jogar o último jogo. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo. Preciso estar pronto. É nosso terceiro dia de treino. Estou só aquecendo e já estou morto”, relatou o cantor em tom de descontração.

Em seguida, Wesley Safadão esclarece que inicialmente o acordo foi acertado no início de junho. Espera-se que ele atue pelo menos 25 minutos pela equipe paraibana.

Acredita-se que o cantor entrará em campo no duelo com o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Embate que encerra primeira fase da competição. Vale ressaltar que o Treze tem situação favorável na Série D, já que pode assegurar a classificação para a fase seguinte já no próximo jogo. No caso, o confronto com o Atlético, do Ceará.

Imagina-se que o Galo seja a equipe em questão, pois Wesley Safadão já posou para fotos com a camisa do Treze em outras oportunidades. Mais recentemente, surgiu a possibilidade de Wesley Safadão jogar pelo Sousa. Afinal, ambos os times paraibanos são patrocinados pela mesma casa de apostas, a Betvip, que o artista é um dos proprietários.

Os torcedores, tanto do Treze como do Sousa, foram à loucura quando o artista deu essa informação. Mesmo assim, alguns têm receio de que seja apenas uma jogada de marketing.

Wesley Safadão mostra talento com a bola

Além do talento como cantor, ele também já demonstrou ter afinidade com o futebol. Afinal, em jogos festivos teve boas atuações ao demonstrar qualidade e até fazer gols.