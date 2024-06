CBF confirma Allianz Parque, mas altera data de Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians será no Allianz Parque - (crédito: Foto: Governo do Estado de SP)

A CBF confirmou a mudança de data do clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava marcada para o dia 29 de junho, um sábado, às 20h (de Brasília). Agora, o embate acontece no dia 1° de julho, em uma segunda-feira, no mesmo horário. O motivo foi ter o Allianz Parque como palco do confronto.

O estádio do Palmeiras vai receber um festival de cultura agro nos dias 27 e 28 de junho. Por conta disso, não teria tempo de o Allianz ser preparado para receber o dérbi. Agora, o Verdão terá três dias para preparar o palco para encarar o Corinthians.

A mudança vinha sendo estudada desde que a WTorre, que administra o estádio, divulgou a programação de junho com seis eventos no mês. Desde então, o Palmeiras e a Real Arenas vinham conversando em busca de soluções para manter o clássico no Allianz Parque. A alternativa que seria a Arena Barueri está incapacitada, já que está realizando a troca do gramado.

A manutenção do clássico no Allianz Parque foi muito comemorada pelo Palmeiras. Afinal, o Verdão costuma ter um retrospecto e um público melhor quando atua em seu estádio, em vez da Arena Barueri. Além disso, o técnico Abel Ferreira criticou várias vezes quando sua equipe precisou deixar a casa alviverde para atuar em outro estádio.

Os próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

Antes do clássico, o Palmeiras e Corinthians entram em campo outras três vezes. O Verdão enfrenta RB Bragantino, Juventude e Fortaleza. Já o Timão tem Internacional, Athletico Paranaense e Cuiabá. Aliás, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.