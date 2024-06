Sylvinho comemora empate da Albânia no fim: ‘Jogamos com o coração’

Sylvinho celebrou e muito o empate da Albânia com a Croácia - (crédito: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

O empate heroico da Albânia na Eurocopa 2024 foi muito comemorado pelo técnico Sylvinho. O brasileiro viu sua seleção buscar a igualdade aos 49 minutos do segundo tempo e ficar no 2 a 2 com a Croácia, em jogo realizado nesta quarta-feira (19), em Hamburgo, na Alemanha.

Podemos dizer que o resultado teve influência direta do treinador. Isso porque Gjasula saiu do banco de reservas e acabou virando o grande personagem do duelo. Ele entrou aos 26 do segundo tempo, quando a Albânia vencia por 1 a 0. Em quatro minutos, a Croácia virou, com gol de Kramaric e o próprio Gjasula, contra, desviando finalização de Sucic.

No entanto, Sylvinho colocou a equipe toda para frente e o volante, de 34 anos, redimiu-se, marcando o gol de empate aos 49 da etapa final.

“Estou muito feliz com o time, nós merecemos. Jogamos com o coração. Lutamos com raça e isso é exatamente o que este país representa. Esse ponto vai valer para esse time pelo resto da vida. Somos uma seleção jovem, é apenas a segunda vez nesta competição. Precisamos entrar em campo e usar todo momento para brigar com raça e tirar lições da Euro. Esse é um jogo que vou me lembrar a vida inteira”, afirmou Sylvinho.

Albânia de Sylvinho segue viva na Eurocopa

O resultado deixa a Albânia na terceira colocação do Grupo B, com um ponto conquistado. A seleção ainda sonha com um lugar nas oitavas de final. Na estreia da Eurocopa, a equipe do técnico Sylvinho chegou a abrir o placar, mas levou a virada da Itália e perdeu por 2 a 1. Agora, para se classificar, terá pela frente a poderosa Espanha na próxima segunda-feira (24).

A Albânia terminou a fase de grupos das Eliminatórias para Eurocopa na liderança, em chave que contava ainda com Polônia, República Tcheca, Moldávia e Ilhas Faroe. É a segunda participação do país na história da competição continental. Afinal, a primeira foi em 2016.

