Flamengo defende invencibilidade longa diante do Bahia no Brasileirão

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20/06), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. O jogo vale muita as pretensões dos times. Afinal, as equipes competem pela liderança do campeonato.

Invencibilidade do Flamengo

O Flamengo conta com um leve favoritismo em campo. Além do bom momento na temporada, os rubro-negros também vêm sendo um pedra no sapato dos tricolores no Brasileirão. Afinal, nos últimos sete jogos disputados, foram sete vitórias dos cariocas em cima dos baianos.

Aliás, os comandados de Tite estão em constante evolução na temporada e não são derrotados há sete partidas. O principal problema do mandante continua sendo os desfalques. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta seguem convocados para Copa América e só retornam nas próximas semanas. Além disso, Ayrton Lucas, Allan e Everton Cebolinha são dúvidas em campo.

Últimos sete jogos entre Flamengo e Bahia no Brasileirão

2023 – Fla 1 x 0 Bahia

2023 – Bahia 2 x 3 Fla

2021 – Fla 3 x 0 Bahia

2021 – Bahia 0 x 5 Fla

2020 – Fla 4 x 3 Bahia

2020 – Bahia 3 x 5 Fla

2019 – Fla 3 x 1 Bahia

Jejum do Bahia

O Bahia, dessa forma, não vence um jogo do Flamengo no Brasileirão há mais de cinco anos. A última vez aconteceu no dia 4 de agosto de 2019. Com três gols de Gilberto, os tricolores atropelaram os rubro-negros por 3 a 0 na Fonte Nova. Aliás, Filipe Luís realizava sua estreia pelo clube carioca na época.

O Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão, com 18 pontos. O Bahia está na terceira posição, também com 18. O jogo promete ser marcante para Everton Ribeiro. Afinal, é o reencontro do meio-campista tricolor com os torcedores rubro-negros no Maracanã.

