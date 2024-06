Alemanha vence Hungria e garante vaga nas oitavas da Euro 2024

Momento do gol marcado por Jamal Musiala - Foto: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images - (crédito: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images)

A Alemanha é a primeira seleção classificada para as oitavas de final da Eurocopa 2024. Os anfitriões venceram a Hungria por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na MHPArena, em Stuttgart, e confirmaram a vaga na fase mata-mata, uma vez que terminará, no mínimo, como uma das melhores terceiras colocadas. Musiala e Gundogan, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória nesta segunda rodada do Grupo A.

Dessa maneira, a Alemanha chegou aos seis pontos e está na liderança isolada do Grupo A da Euro, com 100% de aproveitamento. Os alemães voltam a campo no domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrentarão a Suíça em Frankfurt. Por fim, Escócia e Hungria jogam em Stuttgart na terceira e última rodada da fase de grupos.

Além disso, o jovem Musiala se tornou o primeiro jogador nesta edição da Euro a marcar dois gols. Neste momento, o meia-atacante do Bayern de Munique é o artilheiro isolado, à frente dos outros 33 jogadores, com um gol marcado.

Por outro lado, a Hungria entrou em campo com duas alterações em relação à partida de estreia na Euro. Embora tenha tido algumas oportunidades, e um gol anulado no fim do primeiro tempo, não foi o suficiente para evitar a derrota. Assim, os húngaros seguem na lanterna do Grupo A e, sem somar pontos, se complicaram na competição.

Alemanha 2×0 Hungria

2ª rodada do Grupo A da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich (Führich, aos 25′ do 2t), Kroos; Musiala (Emre Can, aos 26′ do 2t), Gundogan (Undav, aos 38′ do 2t), Wirtz (Sané, aos 12′ do 2t); Havertz (Füllkrug, aos 12′ do 2t). Técnico: Julian Nagelsmann.

Hungria: Gulacsi; Orban, Lang, Szalai; Bolla (Martin Ádám, aos 29′ do 2t), Nagy (Kleinheisler, aos 18′ do 2t), Schafer, Kerkez (Zsolt Nagy, aos 30′ do 2t); Sallai (Csoboth, aos 41′ do 2t), Szoboszlai; Varga (Gazdag, aos 41′ do 2t). Técnico: Marco Rossi.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Cartões amarelos: Rudiger, Mittelstädt (ALE); Varga, Csoboth (HUN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.