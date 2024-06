Musa da Croácia na Copa volta a ganhar fama na Euro por roupas chamativas

Ivana Knöll, que virou a musa da Croácia na última edição da Copa do Mundo, voltou a ganhar os holofotes. Isso porque ela, mais uma vez, acompanha a seleção do seu país, dessa vez na Eurocopa de 2024, na Alemanha. A repercussão na internet sobre a modelo, dessa vez, tem como motivo as roupas chamativas que ela escolhe para ir aos jogos. Além, é claro, da sua beleza.

Otimismo com a Croácia mesmo após início ruim na Eurocopa

A Croácia não consegue repetir na Eurocopa o excelente desempenho que apresentou nas duas últimas Copas do Mundo. Afinal, em ambas as campanhas, conquistou pelo menos a terceira colocação geral. Por outro lado, o início no principal campeonato de seleções na Europa, que ocorre na Alemanha, é negativo.

Isso porque estreou na competição com derrota para a Espanha por 3 a 0. Nesta quarta-feira (19), enfrentou a Albânia, saiu atrás, conquistou a virada, porém a partida terminou 2 a 2. Mesmo com o início de trajetória longe das expectativas, Ivana mantém o otimismo.

“Sem estresse! Argentina perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita e no fim eles foram Campeões do Mundo”, registrou a modelo através de sua rede social.

Apesar disso, a Croácia encontra-se no Grupo B, considerado o mais difícil. Ainda por cima ocupa a quarta posição, com apenas um ponto. Desse modo, necessita de um bom resultado contra a Itália, na próxima segunda-feira (24). Exatamente para se manter com chances de se classificar para etapa seguinte do torneio. A propósito, as quatro melhores terceiras colocadas também avançam para as oitavas.

Empreendedorismo com a influência e países

Ivana ainda trabalha como influenciadora digital, já que conta com mais de três milhões de seguidores no Instagram. Vale relembrar que Knöll ganhou fama por sua beleza extravagante durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Competição que a modelo também acompanhou a Croácia e repete na Euro.

Além disso, Ivana também atua como empreendedora. Afinal, é proprietária de uma marca de peças para serem utilizadas na praia. A inspiração da produção são as bandeiras nacionais.

