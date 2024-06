Espanha x Itália: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande nesta segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Espanha e Itália se enfrentam, nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em confronto direto pela liderança do Grupo B. Ambas as seleções estrearam com vitória e podem encaminhar a classificação para as oitavas de final em caso de novo resultado positivo. Além disso, este será o quinto confronto consecutivo entre as equipes na Euro.

Como chega a Espanha

Os espanhóis voltam a campo após a grande vitória por 3 a 0 sobre a Croácia na partida de estreia das seleções nesta Euro. Dessa maneira, o time chega embalado para encarar os atuais campeões e o técnico Luis de la Fuente deve repetir a escalação do último jogo.

A boa notícia é que Rodri e Álvaro Morata participaram dos últimos treinamentos da equipe e podem estar à disposição do técnico Luis de la Fuente nesta quinta-feira. Os jogadores do City e Atlético de Madrid, respectivamente, despertaram preocupações quanto à condição física após a estreia diante da Croácia, mas parecem estar em condições de enfrentar a Itália.

No entanto, Laporte ainda aparece como dúvida e deve começar a partida no banco de reservas. Assim, Nacho e Le Normand devem seguir como os zagueiros titulares na seleção.

Como chega a Itália

Por outro lado, a Itália vem de uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Albânia e, apesar das dificuldades, conquistou os três primeiros pontos nesta edição da Euro. Dessa maneira, o time segue vivo em busca da classificação para as oitavas de final na tentativa de defender o título da Euro.

A tendência é que o técnico Luciano Spaletti mantenha a equipe que começou a partida contra a Albânia. No entanto, existe a possibilidade de Scamacca dar lugar a Retegui ou Immobile no ataque.

Espanha x Itália

2ª rodada do Grupo B da Eurocopa 2024

Data e horário: quinta-feira, 20/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena AufSchalke (ALE)

Espanha: Unai Simón; Daniel Carvajal, Le Normand, Nacho Fernández e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De La Fuente.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Federico Dimarco; Jorginho, Nicolò Barella e Davide Frattesi; Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Gianluca Scamacca (Ciro Immobile). Técnico: Luciano Spaletti.

Árbitro: Slavko Vin?i? (ESL)

Assistentes: Tomaž Klan?nik (ESL) e Andraž Kova?i? (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

