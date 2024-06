Tiquinho segue como desfalque do Botafogo e não joga diante do Athletico-PR

O Botafogo conta com um desfalque importante diante do Athletico-PR. Afinal, Tiquinho Soares ainda está se recuperando da morte do pai e é ausência confirmada em campo. A informação é do “ge”.

José Nilton Soares lutava contra um câncer, mas teve falência múltipla dos órgãos e morreu na sexta-feira (14/06). Tiquinho, dessa forma, se tornou desfalque na partida diante do Grêmio. O jogador viajou para Paraíba no fim de semana e ficou ao lado da família.

LEIA MAIS: John revela inspiração em Jefferson no Botafogo: ‘Ídolo’

Desfalque do Botafogo

O atacante retornou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (17/06), mas não participou de todos os últimos treinos do Botafogo. Assim, Artur Jorge optou pela preservação do camisa 9 em campo. A tendência é que o centroavante retorne aos gramados diante do Criciúma, no próximo fim de semana.

Aliás, Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (19/06), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada do Brasileirão. O Glorioso está na liderança do campeonato e pode disparar em caso de uma vitória. Sem Tiquinho Soares, Júnior Santos deve atuar como homem de referência no ataque alvinegro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.