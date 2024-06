Palmeiras vence o Cuiabá e dispara no Brasileiro Sub-20

Líder isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras fez mais uma vítima. Nesta quarta-feira (19). o Alviverde venceu o Cuiabá, por 3 a 1, e aumentou ainda mais a sua vantagem na ponta. Riquelme Fillipi, Daniel e Thalys marcaram os gols do triunfo. Dudu descontou.

Com o resultado, o time palestrino chegou a 27 pontos com uma campanha incrível de nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos. Já o Cuiabá está em nono, com 15, fora do G8 da competição.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam na quarta-feira (26). O Palmeiras encara fora de casa o Internacional, às 16h30 (de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba. Já o Cuiabá recebe o Atlético-GO, às 16h.

O Palmeiras abriu o placar somente aos 34 minutos do primeiro tempo. Robson finalizou após bate e rebate, e a bola sobrou para Riquelme Fillipi marcar. Ainda na etapa inicial, Dudu empatou para o Cuiabá.

A igualdade no marcador estendeu-se até os 38 do segundo tempo. David chutou cruzado, a bola desviou no caminho e sobrou para Daniel, que apenas empurrou para o fundo das redes. Nos acréscimos, Luighi deu assistência precisa para Thalys, que invadiu a área e finalizou forte de direita para dar números finais ao jogo. Foi o oitavo gol do artilheiro da competição.

