Luis Guilherme recebe homenagem e se despede do Palmeiras: ‘É um até logo’

O meia-atacante Luis Guilherme despediu-se, nesta quarta-feira (19), do elenco do Palmeiras e dos demais funcionários da Academia de Futebol. Ele foi negociado junto ao West Ham, da Inglaterra, por 30 milhões de euros (R$ 170 milhões), e já foi anunciado pelo clube inglês, com o qual fechou por cinco temporadas.

Luis Guilherme viajou a Londres e assinou contrato até junho de 2029 com os Hammers. Nesta quarta, foi até a Academia de Futebol para receber uma homenagem do clube.

“O Luis ficou sete anos com a gente, foi campeão em todas as categorias na base, vestiu a camisa do profissional com muita honra e também foi campeão. A gente tem muita alegria com o que ele construiu com a gente. É um menino extraordinário e uma das maiores vendas da história do Palmeiras. Que ele tenha uma carreira sensacional, e eu tenho certeza de que o Palmeiras nunca sairá do coração dele e de que ele nunca sairá do coração de cada palmeirense. O Palmeiras estará sempre com ele”, disse o primeiro vice-presidente do Verdão, Paulo Buosi.

Juntamente com seus pais, Luis Guilherme, de 18 anos, recebeu a homenagem de Paulo Buosi e João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense.

“Felicidade e orgulho. O Luis tem um berço e uma família que chegou com ele aqui. Fico feliz pela pessoa Luis. Não só o clube e a família que vão ganhar com isso, mas ele também. É um garoto extraordinário e um ser humano que fará muita falta. Ele vai ganhar o mundo e estará sempre no nosso coração. O futebol brasileiro terá um futuro com ele também”, afirmou o coordenador.

Palmeiras receber R$ 134 milhões fixos pela joia

A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 175 milhões). Desse montante, 23 milhões de euros (cerca de 134 milhões) são fixos e outros 7 milhões de euros (R$ 41 milhões) são de bônus, que variam de acordo com metas esportivas previstas no contrato. O Palmeiras ainda terá direito a 20% do que o clube inglês obtiver de lucro com uma possível venda futura.

Luis Guilherme fez questão de agradecer a todo apoio que recebeu ao longo do tempo que passou na Academia de Futebol.

“A ficha ainda não caiu. O Palmeiras é o clube que me apoiou desde os meus 11 anos e agora me despedir dos meus companheiros e dos funcionários é difícil, mas estamos aí. Vou seguir o meu novo sonho, que é jogar na Europa. Queria agradecer a todos, ao João Paulo, à presidente Leila Pereira, ao Buosi, ao diretor Anderson Barros… Só agradecer a todos por terem confiado em mim”, declarou o jovem.

O agora novo reforço do West Ham afirmou que sentirá falta do Palmeiras e da torcida.

“Vou sentir falta do ambiente, de todo mundo. Desde que cheguei ao Profissional, todos me apoiaram e estiveram comigo para que eu pudesse desempenhar o meu futebol. Vou sentir falta do dia a dia com certeza. A torcida palmeirense também sempre me apoiou, do meu primeiro ao meu último jogo, contra o Criciúma. Nunca faltaram garra e vontade da minha parte e é só agradecer. Estarei na torcida sempre pela vitória. É um até logo com certeza”.

A passagem de Luis Guilherme no Palmeiras

Projetado ao time principal do Palmeiras em 2023, o garoto obteve espaço com Abel Ferreira e mostrou-se importante na briga pelo título do último Brasileirão. Nesta temporada, o jogador demonstrou a sua evolução com bons jogos. Contudo, o ápice veio contra o Independiente Del Valle-EQU. Na ocasião, ele acertou um belo chute de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras.

Aliás, desde a sua promoção ao elenco profissional, Luis Guilherme participou de 45 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Além disso, o garoto faturou os títulos do Brasileirão 2023 e Paulistão 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.