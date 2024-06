Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pela parte de cima da tabela do Brasileirão, Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela 10ª rodada da competição. A bola rola às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na classificação, aliás, Rubro-Negro e Tricolor de Aço estão empatados com 18 pontos. O Mais Querido, por conta do saldo de gols, está na frente.

O jogo marcará o reencontro de Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida desta quinta-feira.

Como está o Flamengo

Sem contar com desfalques por conta da Copa América, como os uruguaios De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela, além do chileno Pulgar, o técnico Tite contará com reforços importantes. Afinal, no decorrer da semana, Cebolinha, Allan e Ayrton Lucas, que estavam no departamento médico, fizeram parte das atividades no Ninho do Urubu e devem ficar à disposição para o confronto.

Em contrapartida, Bruno Henrique, que jogou no sacrifício contra o Athletico, no final de semana, é dúvida.

Como está o Bahia

Já no Bahia, de Rogério Ceni, Carlos de Pena e Kanu, que cumpriram suspensão na última rodada, estão de volta. No entanto, o zagueiro, com um problema muscular, ainda é dúvida. Santiago Arias, na seleção colombiana, é desfalque, assim como Nicolás Acevedo, lesionado.

Na véspera do confronto, Everton Ribeiro, ex-jogador do Flamengo, falou sobre o reencontro no Maracanã.

“Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando eu vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Assim, é desfrutar desse momento”, afirmou.

FLAMENGO X BAHIA

10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 20/6/2024, às 20h (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Luiz Araújo,Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)

