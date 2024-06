Eslovênia x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (20/6), Eslovênia e Sérvia, duas seleções de países que formavam a ex-Iugoslávia, se enfrentam na Allianz Arena, às 10h (de Brasília). Este jogo vale pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. Os eslovenos empataram com a Dinamarca na estreia e estão com um ponto. Mas a Sérvia perdeu para a Inglaterra. Dessa forma, precisa de um bom resultado. Caso contrário, ficará em situação complicada para uma vaga às oitavas de final.

O outro jogo da rodada deste Grupo C, Dinamarca x Inglaterra, também será nesta quinta. Mas às 13h de Brasilia. Vale destacar que nesta fase de grupos da Euro, os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos avançam de fase. Entretanto, além deles, os quatro melhores terceiros colocados também de qualificam.

Como chega a Eslovênia

A dúvida que o treinador Matjaz Kek tem para o duelo desta quinta está no meio de campo. Afinal, o veterano Kurtic pode voltar ao time titular. Porém, caso isso ocorra, não se sabe se Cerin ou Mlakar iria para o banco. No mais, a escalação é a mesma que mandou bem no empate com os dinamarqueses.

Como chega a Sérvia

Na Sérvia, um desfalque é certo. O lateral-esquerdo Kostic lesionou gravemente o joelho esquerdo contra Inglaterra. Desta forma, já foi cortado da Euro. Assim, Mladenovic assume a sua vaga. Mas outra mudança deve ocorrer no meio de campo. Tadic deve ser escalado como titular, o que fará que Lukic ou Gudelj comece no banco. Assim, com a entrada de Tadic aumenta o poder do setor ofensivo, que conta com o craque do time Serjei Milinkovic-Savic (que é irmão do goleiro (Vanja ), Vlahovic e Mitrovic.

ESLOVÊNIA X SÉRVIA

2ª Rodada do Grupo C da Eurocopa-2024

Data e horário: 20/6/2024, 10h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

ESLOVÊNIA: Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol e Janza; Stojanovic, Gnezda, Cerin (Kurtic), Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko. Técnico: Matjaz Kek

SÉRVIA: Vanja Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj (Lukic), Mladenovic e Serjei Milinkovic-Savic; Tadic; Vlahovic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovi?

Árbitro: István Kovács (ROM)

Auxiliares: Vasile Marinescu e Ovidiu Artene (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

