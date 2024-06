Atlético: Gabriel Milito ganha reforço para jogo contra o Vitória

O Atlético tem nova batalha nesta quinta-feira (20), contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, afinal, o técnico Gabriel Milito ganhou um reforço.

Com vários desfalques, o treinador agora poderá contar com Mariano. O lateral foi liberado pelo departamento médico e viaja com o elenco para Salvador, para o duelo contra o Vitória.

Mariano recuperou-se de lesão na coxa direita. Embora esteja de volta, a tendência é que Milito deixe-o no banco de reservas. Assim, Saravia segue como titular.

Outros reforços para o treinador são: o goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos e o volante Rodrigo Battaglia. Todos cumpriram suspensão contra o Palmeiras e agora estão de volta ao time.

No entanto, Milito não poderá contar com Paulinho e Hulk. Ambos foram expulsos contra o Palmeiras e não entram em campo. Somente momentos antes da partida Milito vai revelar qual será a dupla de ataque.

O Galo tem 13 pontos na nona colocação da Série A. O Vitória, por sua vez, é lanterna com seis pontos somados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.