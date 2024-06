Escócia e Suíça empatam e seguem vivas na Euro 2024

Momento de boa defesa do goleiro escocês Angus Gunn (C) - Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images - (crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

Apesar de não terem feito uma partida repleta de emoções, Escócia e Suíça se entregaram fisicamente e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa 2024. McTominay abriu o placar para os escoceses, enquanto Shaqiri, com um golaço, deixou tudo igual para os suíços. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Dessa maneira, tanto a Escócia quanto a Suíça seguem com chances matemáticas de classificação para as oitavas de final da Euro. Com o resultado, a Suíça chegou aos quatro pontos e fica na vice-liderança do Grupo A, dois a menos que a líder Alemanha. A Escócia, por sua vez, somou o primeiro ponto na competição e está na terceira posição. Por fim, a Hungria, com zero, é a lanterna da chave.

A Escócia estreou com uma goleada sofrida contra a Alemanha, por 5 a 1, com uma péssima atuação. Agora, os escoceses somaram o primeiro ponto na Euro e ainda sonham com uma vaga para a próxima fase. O próximo compromisso da Escócia será contra a lanterna Hungria no domingo (23), às 16h (de Brasília).

Por outro lado, após vencer a Hungria por 3 a 1 na estreia, a Suíça deixou a Alemanha disparar na liderança, mas manteve a vantagem sobre os escoceses. Agora, a seleção suíça se prepara para enfrentar alemães no confronto pela liderança, na última rodada da fase de grupos. As equipes encerram a primeira fase no domingo (23), às 16h (de Brasília).

O jogo

Escócia e Suíça fizeram um bom primeiro tempo no Estádio de Colônia. A partida começou com chances para os dois lados, apesar do domínio suíço na posse de bola. No entanto, por meio de um contra-ataque, os escoceses contaram novamente com um gol contra para marcar na Euro 2024 e abriram o placar aos 13 minutos. Porém, aos 25, uma falha na saída de bola deixou Shaqiri livre na entrada da área para fazer um golaço e deixar tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o cenário foi parecido. Apesar de uma maior posse de bola da Suíça, a partida estava equilibrada e ambas as equipes tiveram oportunidades de balançar a rede. Na melhor chance da Suíça, Ndoye saiu cara a cara com o goleiro escocês, mas finalizou para fora. Embolo, que saiu do banco de reservas, ainda teve um gol anulado por impedimento. Por outro lado, a Escócia bateu na trave em finalização do zagueiro Hanley. Na reta final da partida, no entanto, a Escócia implementou uma grande pressão, mas não foi o suficiente para tirar o empate do placar.

Escócia 1×1 Suíça

2ª rodada do Grupo A da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Escócia: Gunn; Hendry, Tierney (McKenna, aos 15′ do 2t) e Hanley; Ralston, McTominay, Gilmour (McLean, aos 33′ do 2t) e Robertson; Christie e McGinn (Christie, aos 44′ do 2t); Ché Adams (Shankland, aos 44′ do 2t). Técnico: Steve Clarke.

Suíça: Sommer; Ricardo Rodríguez, Schär e Akanji; Widmer (Stergiou, aos 40′ do 2t), Freuler (Sierro, aos 28′ do 2t), Xhaka e Aebischer; Ndoye (Amdouni, aos 41′ do 2t) e Vargas (Rieder, aos 29′ do 2t); Shaqiri (Embolo, aos 13′ do 2t). Técnico: Murat Yakin.

Gols: Scott McTominay, aos 13′ do 1t (1-0); Xherdan Shaqiri, aos 26′ do 1t (1-1)

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia)

Assistentes: Branislav Hancko (Eslováquia) e Jan Pozor (Eslováquia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Cartões amarelos: McTominay, McKenna, McGinn (ESC); Ricardo Rodríguez (SUI)

