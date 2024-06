Barcelona faz investida por jogador do Liverpool

O Barcelona tem um alvo definido para reforçar o ataque na próxima temporada. De acordo com informações do jornal ‘Sport’, o clube catalão fez uma investida para tentar contratar Luis Díaz, que tem contrato com Liverpool até 2027, na janela de transferências no meio do ano, apesar da situação financeira delicada. Além disso, o atacante de 27 anos tem o interesse de defender o clube catalão.

A negociação seria avaliada em, no mínimo, 75 milhões de euros (R$ 439 milhões). Ao mesmo tempo, o ‘Sport’ afirma que dirigentes do Barcelona vão se reunir com representantes de Luis Díaz nos Estados Unidos, onde o jogador está, para a disputa da Copa América 2024.

Contudo, para o Barcelona ter condições de contratar Luis Díaz, o clube precisa de atingir algumas metas relativas ao fair-play financeiro, o que pode acontecer caso cheguem novos investidores ou se o Barça vender jogadores. Segundo o portal ‘The Athletic’, o clube tem que cobrir um buraco de 130 milhões de euros (R$ 724 milhões) nas contas para começar a pensar em contratações.

Dessa maneira, o objetivo do Barcelona é reforçar o lado esquerdo de ataque e é neste contexto que surge o nome de Luis Díaz. Assim, ele se junta a Nico Williams, Dani Olmo e até mesmo ao brasileiro Pepê, do Porto, no radar dos culés.

Porém, o ‘Sport’ explica que o Liverpool não está disposto a se livrar de um de seus principais jogadores nas últimas temporadas. Em 2023/24, Luis Díaz marcou 13 gols e deu cinco assistências em 50 partidas pelos Reds.

Interesse de jogar no Barcelona

O jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’ garante que Luis Díaz está interessado em defender o Barcelona. Dessa maneira, o clube tem um plano para buscar a contratação do colombiano.

Além disso, em entrevista este mês à TV colombiana ‘Gol Caracol’, Luis Díaz foi questionado sobre o interesse do Barcelona. Ele admitiu o desejo de jogar no clube catalão, mas reiterou que se sente à vontade no Liverpool.

“Estou muito feliz lá no Liverpool, é um grande time e clube. Sempre quis jogar lá (Barcelona), mas estou muito feliz e tranquilo. Não estou pensando em mais nada, estou pensando apenas na seleção colombiana”, disse Luis Díaz.

