Vasco e 777 Partners indicam árbitros para mediação na FGV

Vasco e 777 Partners já definiram e indicaram os árbitros que deverão ser responsáveis pela mediação da arbitragem entre as partes, na Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Atualmente, o Cruz-Maltino controla a SAF através de uma liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro.

A informação é do portal “ge”, divulgada nesta quarta-feira (19). O Vasco escolheu a advogada Ana Tereza Basílio, enquanto a empresa norte-americana optou pelo advogado Maurício Almeida Prado. Segundo a publicação, ambos têm dez dias para dar o aceite ao convite.

A carioca Ana Tereza Basilio foi juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) por cinco anos, bem como ficou por dois anos na presidência da Câmara de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil. Já o paulista Maurício Almeida Prado atua em direito empresarial há 30 anos.

Além da arbitragem que está por vir, Vasco e 777 aguardam o julgamento da liminar, que mantém o associativo à frente da SAF, em plenário do TJ-RJ. A data ainda não está definida.

