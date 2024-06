De férias no Brasil, Reinier sonha com oportunidade no Real Madrid

Reinier acompanhando um jogo do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Reinier, jogador revelado pelo Flamengo, está no Brasil curtindo as férias. Mas, apesar disso, o meia de 22 anos já começa a traçar os objetivos para a próxima temporada. Com rumores de que ele pode voltar ao futebol brasileiro, o jogador está confiante por uma oportunidade no Real Madrid, com quem tem contrato até dezembro de 2026.

“Com certeza meu maior objetivo agora é o Real Madrid, porque é o clube que me deu confiança. É o meu objetivo principal, mas, claro, passo a passo e com muito trabalho. O Real Madrid é o meu objetivo principal. Depois a gente vai pensando com calma, pouco a pouco. Depois, se Deus quiser, pode vir a Seleção”, iniciou Reinier, que na última temporada jogou, por empréstimo, pelo Frosinone, da Itália, ao “Ge”.

“A minha cabeça está no Real Madrid a partir de agora. Mas agora não tem muito o que fazer, é focar nas férias e ficar com a minha família aqui no Brasil e, mais para frente, quando a janela abrir, ver o que o meu empresário e meu pai vão resolver sobre esse assunto. O meu objetivo é buscar o meu melhor e o melhor lugar para mim também. Com toda sinceridade do mundo: eu ainda não pensei nisso (retornar ao Brasil). Vou pensar com mais calma daqui a um mês com a minha família, com meu empresário. Mas eu não posso descartar nada. Tudo é possível no mundo do futebol, mas eu não tenho isso em mente”, explicou.

O Real Madrid contratou Reinier após o jovem conquistar a Libertadores e o Brasileirão pelo Flamengo em 2019. Na época, os espanhóis pagaram 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) pelo jovem, que não chegou a jogar pela equipe.

Reinier no Maracanã

Recentemente, Reinier esteve no Maracanã para assistir a uma partida do Flamengo. Na ocasião, ele se encontrou com o presidente Rodolfo Landim e falou, timidamente, sobre um possível retorno ao clube.

“Isso aí tem que deixar com o nosso presidente (Landim). Mas, a gente conversou, ele perguntou sobre a minha família. Ele falou que eu tenho que voltar ao Flamengo, mas isso aí a gente deixa mais para frente e deixa com ele, ele que comanda tudo, ele que manda”, disse Reinier ao repórter Gabriel Orphão.

