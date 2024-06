Flamengo fecha patrocínio milionário com marca de isotônico

O Flamengo fechou mais um patrocínio para a temporada. A TNT Sports Drink é a nova parceira e fornecerá o isotônico para o futebol e todas as outras equipes de outras modalidades do clube. O acordo envolve um valor de R$ 2,5 milhões e permuta. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

A marca será estampada em alguns utensílios utilizados pelo clube, como bolsas de massagem, coolers e materiais de campo. Aliás, o atacante e artilheiro do time, Pedro, será o garoto-propaganda da bebida.

Recentemente, inclusive, o clube carioca selou acordo para aumentar em quase R$ 5 milhões o patrocínio com a Assist Card, uma das parceiras que estampam a marca no uniforme rubro-negro.

Atualmente, o Flamengo é um dos poucos representantes da América na lista das 50 camisas mais valiosas do mundo. Entretanto, é o único brasileiro entre os 20 melhores colocados. De acordo com o último levantamento do site ‘Football Benchmark’, o uniforme rubro-negro tem valor superior aos R$ 70 milhões e, portanto, fica abaixo apenas dos principais clubes europeus. O líder do ranking é o Real Madrid.

Confira os valores dos patrocínios na camisa do Flamengo

. Pixbet – R$ 105 milhões/ano

. Adidas – R$ 69 milhões/ano

. BRB – R$ 25,2 milhões/ano

. Mercado Livre – R$ 21,5 milhões/ano

. Kwai – R$ 10 milhões

. ABC – R$ 7,1 milhões

. Assist Card – R$ 8,5 milhões

. Tim – R$ 7 milhões

. Zé Delivery – R$ 6,8 milhões/fim de 2024

