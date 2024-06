Santos volta a vencer e espanta má fase na Série B

Em partida válida pela 11ª rodada da Série B, o Santos derrotou o Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro. O Peixe teve uma atuação mediana e, inclusive, contou com gol contra do goleiro Tadeu para abrir o placar. Nos minutos finais, Willian Bigode completou o placar.

Com o resultado, o Santos volta a vencer após quatro derrotas, nenhuma na (América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR, todas longe da Vila Belmiro). Dessa forma, o Peixe volta para o G4,na quarta colocação, com 18 pontos. Os três primeiros, inclusive, são América (21), Operário (21) e Avaí (20). A equipe paranaense também já tem 11 partidas. Já o Goiás aparece em sexto, também com 18 pontos.

Primeiro tempo de dar sono

O primeiro tempo foi extremamente carente de emoção. As melhores chances foram do Santos, todas com Guilherme. O atacante, aliás, teve três boas oportunidades. Aos 6 e aos 48, finalizou mal. Já em uma cabeçada aos 41, exigiu boa defesa de Tadeu. O goleiro do Esmeraldino, inclusive, fez outra defesaça, mas em chute de JP Chermont.

Santos melhora a pontaria, desencanta no segundo e espanta crise

Já a segunda etapa foi mais rica em emoção. O Goiás começou melhor, envolvendo o Santos, que respondeu aos 11, com Giuliano chutando muito mal uma bola que sobrou na marca do pênalti. O jogo, então, ficou “lá e cá”: Pedrinho para o Goiás, com as equipes se alternando com boas finalizações. Guilherme teve duas para o Santos, enquanto Douglas Borel e Pedrinho quase marcaram para os visitantes. Aos 33, Otero cobrou uma falta com muito veneno, exigindo grande defesa de Tadeu.

Dois minutos depois, porém, Tadeu fez gol contra: Otero cruzou na área e, após bate e rebate, o arqueiro falhou na tentativa de afastar a bola. Três minutos mais tarde, Willian Bigode fez grande jogada individual, arrancou e deu números finais: 2 a 0. Aos 49 minutos, Lucas Ribeiro recebeu o segundo amarelo. Assim, foi expulso, deixando tudo mais azul para o Peixe.

Próximos compromissos

O Santos terá agora quase uma semana sem jogos. Afinal, só entra em campo na próxima terça-feira (25), quando visita o Mirassol, às 19h. Assim, será mais um confronto direto do Peixe na briga pelo acesso. Já o Goiás tem clássico com o Vila Nova dois dias antes (23), às 18h30.

SANTOS X GOIÁS

Série B-2024 – 11° rodada

Data e horário: 19/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner, aos 39’2ºT), Gil, Joaquim e Escobar (Rodrigo Ferreira, aos 48’2ºT) ; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Serginho, aos 30’2ºT); Pedrinho (Otero aos 21’2ºT), Julio Furch (Willian Bigode, aos 21’2ºT) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson, David Braz e Diego (Douglas Borel, aos 18’2ºT); Wellington (Nathan Melo, aos 30’2ºT), Marcão Silva (Juninho, aos 18’2ºT) e Welliton (Pedrinho, aos 18’2ºT); Luiz Henrique; Paulo Baya e Breno Herculano. Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE-FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (SC-FIFA)

Cartões Amarelos: Escobar (SAN); Luiz Henrique e Lucas Ribeiro (GOI)

Gols: Tadeu (contra), aos 33’2ºT (1-0) e Willian Bigode, aos 38’2ºT (2-0)

