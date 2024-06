Brasileirão: Criciúma bate Atlético-GO com golaço no último lance

O Criciúma conquistou um grande resultado e venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. Um golaço de falta marcado pelo lateral-esquerdo Trauco, ex-Flamengo, aos 57 minutos do segundo tempo, confirmou o triunfo do Tigre no Antônio Accioly. Guilherme Romão abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Newton descontou para o Tigre na segunda etapa. O Dragão ainda teve o goleiro Ronaldo expulso nos acréscimos e o meia Luiz Fernando teve de jogar os últimos momentos na meta rubro-negra.

O Atlético-GO vinha de uma grande vitória sobre o Fluminense, fora de casa, e parecia que teria mais um resultado positivo. No entanto, a equipe pecou e viu a sequência de dois jogos de invencibilidade chegar ao fim. Dessa maneira, o Dragão segue com 8 pontos, na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Corinthians, primeiro dentro do Z4, que visita o Internacional na noite desta quarta-feira, é de apenas um ponto. Ou seja, o time goiano ainda pode perder posições no decorrer desta 10ª rodada.

Por outro lado, o Criciúma vinha de um empate diante do Bahia, que está na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer no Brasileirão após quatro jogos sem vitória. Assim, a equipe subiu para a 13ª posição, com nove pontos. Mas, dependendo dos resultados, o clube de Santa Catarina pode descer posições na tabela nesta 10ª rodada.

Por fim, o próximo compromisso do Atlético-GO está marcado para o sábado (22), às 18h30, fora de casa, contra o Cuiabá. Já o Criciúma recebe o Botafogo, também no sábado, porém às 16h, na partida de abertura da 11ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Um primeiro tempo com poucas chances para os dois lados. O Atlético Goianiense foi efetivo e logo aos 10 minutos, Guilherme Romão, em velocidade, mandou para o fundo da rede carvoeira. O Tigre até tentou criar chances, teve oportunidade com Bolasie e Newton, mas não aproveitou. Dragão vai chegando à sua quarta rodada sem perder e o Criciúma ao quinto jogo sem conseguir vencer.

Mesmo com a vitória parcial por 1 a 0, o Atlético-GO voltou do intervalo com duas alterações na equipe e chamou o Criciúma para o jogo. Assim, Arthur Caíke acertou uma bela finalização no ângulo, mas estava impedido no lance e o gol foi anulado. Contudo, o Criciúma chegou ao empate apenas um minuto depois. Após bate e rebate na pequena área, a bola sobrou para Newton, que manda a bola para o fundo da rede aos 14 minutos. O gol animou os visitantes, que quase viraram em boas jogadas de Ronald e Bolasie.

No entanto, a partida reservou emoções para os acréscimos. O Dragão teve o goleiro Ronaldo expulso no tempo extra e o meio Luiz Fernando precisou ir para o gol. Além disso, aos 57 minutos, Trauco cobrou uma linda falta e anotou um golaço para confirmar a virada por 2 a 1.

ATLÉTICO-GO 1×2 CRICIÚMA

10ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Data e hora: 19/6/2024, às 19h (de Brasília)

Publico presente: 6.478 torcedores.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Gustavo (Roni, no intervalo), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Zuleta, aos 37′ do 2t), Baralhas (Max, aos 20′ do 2t) e Shaylon (Vagner Love, aos 36′ do 2t); Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Alejo Cruz, no intervalo). Técnico: Jair Ventura

CRICIÚMA: Alisson; Jonathan (Claudinho, aos 19′ do 2t), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Barreto, Ronald (Higor Meritão, aos 42′ do 2t), Newton e Marquinhos Gabriel (Matheusinho, aos 28′ do 2t); Bolasie (Baltasar Barcia, aos 42′ do 2t) e Arthur Caíke (Allano, aos 28′ do 2t). Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Guilherme Romão, aos 10′ do 1t (1-0); Newton, aos 14′ do 2t (1-1); Trauco, aos 57′ do 2t (1-2)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Adriano de Assis Miranda (MG)

VAR: Alício Pena Júnior (MG)

Cartões amarelos: Pedro Henrique (ACG); Bolasie (CRI)

Cartão vermelho: Ronaldo (ACG)

