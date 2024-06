Copa América 2024: as seleções do Grupo D; Brasil terá pedreira pela frente

Brasil quer 10º título de Copa América e começa campanha no grupo D, com Colômbia, Paraguai e Costa Rica - (crédito: Conmebol/Divulgação - Arte: Arthur Ribeiro)

O grupo D da Copa América é onde o Brasil dá os primeiros passos rumo ao sonho da décima vez como campeão do continente. A Seleção, no entanto, não terá caminho fácil em uma chave sem moleza. Vinícius Jr e a jovem trupe da amarelinha estão acompanhados de um Colômbia perigosa, o Paraguai procurando a reabilitação e a Costa Rica acostumada a ser a zebra de grandes torneios.

O time tupiniquim não terá novamente a presença do craque Neymar. Ainda assim, foi sem o principal craque da geração que veio o último título do país, em 2019. Com o vice para a Argentina entalado na garganta, o Brasil conta com novos talentos e veteranos experientes para não repetir outros fiascos recentes. Antes tida como a maior potência da América do Sul, a camisa verde-amarela venceu só um dos últimos cinco torneios, com direito a eliminação na fase de grupos e duas vezes caindo para o Paraguai nas quartas.

Os paraguaios já não repetem o nível de atuação daquela época, mas contam com jogadores familiares do torcedor brasileiro, assim como a Colômbia, de James Rodríguez. Os colombianos, no entanto, são uma força emergente e não perdem há dois anos, então prometem surpreender e brigar com o Brasil pelo primeiro lugar do grupo. Patinho feio da chave, a Costa Rica carece de craques após o goleiro Keylor Navas se aposentar do selecionado nacional e aposta no espírito de azarão.

A seguir, veja mais detalhes sobre os componentes do grupo D da Copa América.

Brasil - Hora de acordar

Vinícius Júnior será o grande protagonista do Brasil em uma Copa América que pode lhe dar a Bola de Ouro (foto: Getty Images via AFP)

É a primeira vez em um bom tempo que o Brasil não chega a uma Copa América com status de grande favorito, posto ocupado agora pela Argentina. Ainda assim, isso não é de tudo ruim para uma seleção recheada de jovens do meio para a frente e comandada por Dorival Júnior, que ainda não possui experiência em grandes competições entre países. Sem Neymar, Vinicius Jr. tem a chance de assumir de vez o protagonismo com a amarelinha e um bom desempenho pode lhe render a Bola de Ouro. Ao lado do camisa 7 estarão os companheiros de Real Madrid Rodrygo e Endrick, enquanto os veteranos Alisson e Marquinhos comandam a defesa ainda com problemas, principalmente na lateral esquerda.

Esquema tático: 4-3-3

Técnico: Dorival Júnior (BRA)

Melhor campanha: Campeão (9x) - 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019

Palpite do CB: Quer a taça!

Escalação: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinícius Jr

O cara: Vinícius Jr

Colômbia - Repetir o feito de 2001

Encostado no São Paulo, James Rodriguez costuma brilhar com a camisa da Colômbia (foto: AFP)

Poucas seleções, ou talvez nenhuma, chegou aos Estados Unidos em uma fase tão boa quanto a Colômbia. Após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, a aposta no técnico argentino Néstor Lorenzo deu certo e o time não sabe o que é perder desde então. Já são 23 partidas invicto e a pompa de ser cotado como candidato real ao título, conquistado apenas uma vez, em 2001. Sob o novo comando, a equipe pouco lembra aquela que ficou sete jogos sem balançar as redes nas últimas eliminatórias. A média é de dois gols por jogo com Lorenzo e um Luís Días cada vez mais artilheiro.

Esquema tático: 4-3-3

Técnico: Néstor Lorenzo (ARG)

Melhor campanha: Campeão (1x) - 2001

Palpite do CB: Vai brigar!

Escalação: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí e Mojica; Uribe, Lerma e James Rodrígues; Arias, Borré e Díaz

O cara: Luis Díaz

Paraguai - Contra a má fase

Angel Romero, do Corinthians, é opção no banco de reservas do Paraguai (foto: AFP)

Quarto maior participante da Copa América, o Paraguai caiu nas quartas de final das duas últimas edições e não tem uma campanha de destaque desde 2011, quando eliminou o Brasil e foi vice-campeão. Com uma seleção que há tempos também não se classifica para a Copa do Mundo e começou mal as eliminatórias, o trabalho do técnico Daniel Garnero, no cargo há nove meses, ainda não deu muitos frutos. A esperança de entrar nos trilhos e o sonho de um novo título após 45 anos vem nos pés de Miguel Almirón, destaque do Newcastle na Premier League, e em conhecidos do futebol brasileiro, como o capitão Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Mathías Villasanti, do Grêmio.

Esquema tático: 4-3-3

Técnico: Daniel Garnero (ARG)

Melhor campanha: Campeão (2x) - 1953 e 1979

Palpite do CB: Briga por mata mata

Escalação: Coronel; Ramírez, Gómez, Alderete e Espinoza; Villasanti, Cubas e Matías Rojas; Almiron, Bareiro e Sosa

O cara: Miguel Almirón

Costa Rica - Pintar a zebra novamente





Sensação da Copa do Mundo de 2014, quando avançou em primeiro no grupo contra Uruguai, Itália e Inglaterra, a Costa Rica começou a marcar presença com mais frequência em competições nacionais, mas sem o mesmo brilho daquela vez no Brasil. Sem o goleiro Keylor Navas, aposentado da seleção, o time escolhido por Gustavo Alfaro aposta em novos talentos da nova safra, principalmente o atacante Manfred Ugalde, de 22 anos, do Spartak Moscou. Os remanescentes da equipe que brilhou em 2014 são os veteranos Joel Cambell e Francisco Calvo, capitão e xerife da zaga. Los Ticos, como são chamados, disputam a Copa América pela sexta vez e a melhor campanha foi em 2001, quando foram eliminados pelo Uruguai nas oitavas.

Esquema tático: 3-4-3

Técnico: Gustavo Alfaro (ARG)

Melhor campanha: Quartas de final (2x) - 2001 e 2004

Palpite do CB: Vai a passeio

Escalação: Sequeira; Mitchell, Cascante e Calvo; Quirós, Galo, Aguilera e Lassiter; Alcócer, Ugalde e Zamora

O cara: Manfred Ugalde

Agenda de jogos

Primeira rodada

Colômbia x Paraguai - segunda-feira (24/6), às 19h

Brasil x Costa Rica - segunda-feira (24/6), às 22h

Segunda rodada

Colômbia x Costa Rica - sexta-feira (28/6), às 19h

Paraguai x Brasil - sexta-feira (28/6), às 22h

Terceira rodada

Brasil x Colômbia - terça-feira (2/7), às 22h

Costa Rica x Paraguai - terça-feira (2/7), às 22h