Lucero decide e Fortaleza supera o Grêmio no Castelão

O Fortaleza entrou em campo nesta quarta-feira (19) no Estádio do Castelão e enfrentou o Grêmio, em partida valida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucero, em cobrança de pênalti, marcou o único gol da partida, no Estádio do Castelão.

A vitória deixou o time comandado por Juan Pablo Vovjoda, em 12º, com 13 pontos conquistados, e também se recupera da goleada sofrida para o Cuiabá, na rodada anterior. Já o time do Rio Grande do Sul, amarga a 19º posição, com apenas seis pontos, em oito jogos.

Fortaleza abre o placar em campo encharcado

O Grêmio chegou a ter quatro finalizações contra nenhuma do Leão, mas não conseguiu fazer o gol. Assim, a equipe do técnico Vojvoda conseguiu equilibrar a partida e chegou ao primeiro gol em cobrança de pênalti de Lucero. Ele bateu no canto esquerdo, enquanto Marchesín caiu para a direita, 1 a 0. O Grêmio, aliás, teve o meia Pepê expulso, recebendo cartão vermelho direto por falta de carrinho em Martínez. A partida foi bem complicada devido às condições de campo que sofreu bastante com as chuvas.

Leão tem domínio do duelo

No segundo tempo, o time do Fortaleza teve o domínio da partida e criou oportunidades para ampliar o marcado. Enquanto isso, no Grêmio, o técnico Renato Gaúcho colocou Nathan Fernandes no lugar de JP Galvão. A intenção era buscar mais velocidade quando tivesse a bola. A equipe Tricolor chegou acertar a trave no final da partida com Rodrigo Ely.

Próximos jogos

O Leão volta a campo no domingo (23), para enfrentar o Atlético–MG, na Arena MRV. Partida marcada para às 18h30 (de Brasília). Por outro lado, o Imortal terá o Gre–Nal, no sábado (22). Clássico será 17h30.

FORTALEZA X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro — 9ª rodada

Data: 19/06/2024 (quarta-feira)

Local: Castelão – Fortaleza (CE)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Lucero, 41’/1ºT (1-0);

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Cardona, Titi, Pedro Augusto (Lucas Sasha, 31/2ºT) e Felipe Jonathan. Pedro Hércules (José Wellinson, 21’/2ºT), Emmanuel Martínez (Yago Pikachu,21/2ºT) Pochettino (Calebe, 26/2ºT), Breno Lopes (Machuca, 31/2ºT) e Lucero. Técnico: Vovjoda

GRÊMIO: Marchersín, João Pedro (Cristaldo, 41/2ºT) Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo. Dodi (Nathan, 32/2ºT), Du Queiroz (Carballo 21/2ºT), Pepê, Pavon (Edenílson, 21’/2ºT), JP Galvão (Nathan Fernandes, 2ºT) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Cartões Amarelos: Pedro Augusto, Calebe, Lucero (FOR); Rodrigo Ely, Marchesín, Edenílson, Reinaldo, (GRE)

Cartões Vermelhos: Pepê, 44’/1ºT (GRE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.