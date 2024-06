Cuiabá surpreende e derrota o São Paulo no MorumBIS

Nesta quarta-feira (19), o Cuiabá derrotou o São Paulo por 1 a 0 no MorumBIS, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Eliel. Com o triunfo, o Dourado chegou aos 10 pontos, na 13ª colocação. O Tricolor Paulista está na sexta colocação, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o São Paulo encara o Vasco, em São Januário. Enquanto isso, o Cuiabá recebe o Atlético-GO, na Arena Pantanal.

Primeiro tempo e Cuiabá melhor

Os primeiros 45 minutos tiveram dono e ele foi o Cuiabá. Luis Zubeldía preservou Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor e Lucas Moura e o São Paulo sentiu. Sem criatividade e nem marcação no meio-campo, o Tricolor foi envolvido pelo Dourado em pleno MorumBIS.

Melhor para os visitantes, que se lançaram ao campo ofensivo e aproveitaram os espaços. Com velocidade pelas pontas e troca rápida de passes, o Cuiabá criou perigo e bateu na trave com Cafu e Clayson. O goleiro Jandrei teve trabalho e salvou ao menos uma vez.

Segundo tempo e gol do Cuiabá

Na etapa final o Tricolor demorou a se encontrar em campo. O time só esboçou reação quando o trio poupado inicialmente, saiu do banco de reservas. Calleri, sempre ele, perdeu a chance em cruzamento rasteiro e pouco tempo depois não alcançou o levantamento da direita.

Quando o empate parecia certo, o Cuiabá aproveitou a oportunidade e abriu o placar. Pitta foi lançado e cruzou para o meio da grande área. Após uma confusão entre zagueiros e atacantes, a bola sobrou limpa nos pés de Eliel, que soltou o pé e estufou a rede, 1 a 0.

SÃO PAULO 0 X 1 CUIABÁ

Brasileirão – 10ª rodada

Data e horário: 19/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson (Ferreira, aos 34/2ºT, Michel Araújo (Rodrigo Nestor, aos 15/2ºT), Wellington Rato (Lucas Moura, aos 15/2ºT) e Galoppo (Luiz Gustavo, aos 15/2ºT); Luciano (Willian, aos 29/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Rikelme, aos 42/2ºT).; Lucas Mineiro, Denilson (Fernando Sobral, aos 12/2ºT) e Max (Bruno Alves, aos 42/2ºT; Jonathan Cafu (Eliel, aos 34/2ºT), Clayson (Railan, aos 34/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Gols: Eliel 36’/2ºT (0-1)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Alisson, William Gomes (SPO) Railan, Ramon,(CUI)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.