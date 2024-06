Juventude vence o Vasco, que entra na zona do rebaixamento do Brasileirão

Gilberto tenta fazer a lei do ex diante do Vasco, mas é parado por Léo Jardim - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

O Alfredo Jaconi fez mais uma vítima no Brasileirão-2024. Nesta quarta-feira (19), o Vasco foi a Caxias do Sul e perdeu por 2 a 0 para o Juventude, que segue invicto em casa na competição. A derrota deixa o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento.

Lucas Barbosa foi o autor do primeiro gol, em belo chute de fora da área, no começo da etapa final. No último lance, Jean Carlos cobrou falta com perfeição para fazer o segundo.

LEIA MAIS: ALERJ aprova proibição de venda de bebidas alcoólicas nos arredores de estádios de futebol

O jogo

O Juventude foi o time que mais passou perto de abrir o placar no primeiro tempo, que terminou zerado. Nenê, Gilberto e Lucas Barbosa – os dois primeiros, candidatos à ‘Lei do Ex’ – davam trabalho à zaga vascaína.

Muito mal no jogo, o Vasco não conseguia criar e trocava poucos passes, abusando dos chutões. A evolução vista diante do Cruzeiro não foi repetida nesta noite em Caxias do Sul.

Na etapa final, o Vasco fez duas mudanças, com as entradas de Mateus Carvalho e Rayan nas vagas de JP e Rossi. E o gol do Juventude não demorou a sair. Lucas Barbosa aproveitou sobra de chute de Marcelinho e dominou fora da área, em situação frontal. De canhota, ele soltou uma pancada, indefensável para Léo Jardim, abrindo o placar aos 6′.

Álvaro Pacheco tentou novas mexidas, colocando Serginho e Sforza no jogo. Mas a equipe cruz-maltina não encaixava os lances de ataque, sem conseguir criar grandes chances.

Em uma delas, aos 42′, até balançou as redes do goleiro Gabriel. Após cobrança de escanteio, Sforza chutou de fora da área e, no rebote, Léo fez. Mas o impedimento foi marcado.

Praticamente no último lance do jogo, Victor Luís precisou apelar e puxou Taliari pelas costas – o atacante do Juventude sairia na cara de Léo Jardim -, cometendo falta na beira da área. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli não hesitou e mostrou o vermelho. Na cobrança, Jean Carlos mandou no ângulo e fechou o caixão do Vasco.

Próximos jogos

O Juventude sobe na tabela, chegando aos 13 pontos, na décima posição. Lembrando que a equipe de Caxias do Sul tem um jogo a menos (contra o Inter). O Papo tem o Palmeiras pela frente, em jogo que acontece no domingo (23), em São Paulo, pela 11ª rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Já o Vasco entra na zona do rebaixamento do Brasileirão (17ª posição). São apenas sete pontos em dez partidas, com somente duas vitórias na competição. Em São Januário, o Vasco recebe o São Paulo, também pela 11ª rodada. O jogo é no sábado (22), às 21h30.

Juventude 2 x 0 Vasco

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Gols: Lucas Barbosa, 6’/2ºT (1-0); Jean Carlos, 45+7’/2ºT (2-0)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson (Mandaca, 41’/2ºT) e Nenê (Jean Carlos, 25’/2ºT); Lucas Barbosa (Popó, 41’/2ºT), Gilberto (Gabriel Taliari, 25’/2ºT) e Marcelinho (Erick, 10’/2ºT). Técnico: Roger Machado

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís; Zé Gabriel (David, 37’/2ºT) , Galdames (Sforza, 10’/2ºT) e JP (Mateus Carvalho, intervalo); Rossi (Rayan, intervalo), Adson (Serginho, 19’/2ºT) e Clayton. Técnico: Álvaro Pacheco

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/FIFA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Mandaca (JUV); Zé Gabriel, Galdames, Serginho (VAS)

Cartões vermelhos: Victor Luís, aos 45+5’/2ºT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.